Serie des SC Kapellen vor harter Prüfung

Noch ging in Sachen Vorbereitung nicht viel für die Landesliga-Kicker des SC Kapellen. Doch nach dem starken Jahresfinale haben sie noch viel Arbeit vor sich. Denn im Februar geht die Saison direkt mit zwei bärenstarken Gegnern weiter.

Während die meisten Vereine aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss jüngst die wiederbelebte Kreishallenmeisterschaft dazu nutzten, um erstmals im neuer Jahr in Bewegung zu kommen, hatte Landesligist SC Kapellen mit dem Wetter zu kämpfen. Die Kapellener verzichteten auf die kurze Hallensaison, weil sie mit ihrer jungen Mannschaft und dem im Sommer installierten Trainer Lennart Ingmann ihren Fokus aufs Feld legen und am 6. Januar mit der Vorbereitung starten wollten.

Start nicht wie gewünscht möglich Doch der Wintereinbruch machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Weil die Plätze in Grevenbroich bis Dienstag gesperrt sind, war bis auf die eine oder andere Einheit in der Halle bislang hauptsächlich Alternativtraining mit Laufschuhen oder im Fitnessraum drin. Dabei drängt die Zeit, denn schon am 2. Februar steht die Neuauflage des abgebrochenen Spiels gegen Titelkandidat FC Kosova an, eine Woche später ist die wiedererstarkte Holzheimer SG im Jupp-Breuer-Stadion zu Gast.

Das Fußballjahr des SCK startet also mit zwei Punktspielen, die seine in den Wochen vor der Winterpause begonnene Erfolgsserie auf eine harte Prüfung stellen. Eine Erfolgsserie, mit dem der Tabellendritte der Vorsaison den schwachen Saisonstart inklusive des Abrutschens auf einen Abstiegsplatz wieder einigermaßen reparieren konnte. Auf das bittere 0:2 bei TuRU Düsseldorf Mitte Oktober folgten sieben Partien ohne Niederlage, die 15 Punkte einbrachten. Dadurch brachten die Kapellener ordentlich Abstand zwischen sich und die Abstiegszone, sie überwintern auf Platz elf und haben den Kontakt zum breiten Mittelfeld hergestellt. „Mit der jungen Mannschaft und dem neuen Trainer war es schwer, uns zu finden. Aber wir haben die Ruhe bewahrt, zu unserem Konzept gestanden und füreinander gekämpft. Da war es bei unserer individuellen Qualität nur eine Frage der Zeit, bis sich der Erfolg wieder einstellt“, erklärt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Wobei es auch ein großes Problem war, dass die Kapellener von eben dieser individuellen Qualität nach der vergangenen Saison einiges einbüßten. So verabschiedete sich Toptorjäger Pablo Ramm nach dem knapp verpassten Aufstieg in Richtung Wegberg-Beeck. Zudem stand Routinier und Kapitän Robert Wilschrey nach einem neuerlichen Kreuzbandriss weiter nicht zur Verfügung, Mittelfeldmotor Can Yücel hat wegen einer hartnäckigen Leistenverletzung noch kein einziges Spiel bestritten. Hinzu kamen häufige kürzere Ausfälle, die den eigentlich breit aufgestellten Kader immer wieder vor Probleme stellten und das zunächst auf Angriffspressing ausgelegte System des Trainers nicht so richtig greifen ließen.