Seppi Welzmüller wird Technischer Direktor bei der SV Elversberg

Als Technischer Direktor gibt Seppi Welzmüller jetzt beim Zweitligsten SV Elversberg die Richtung vor. – Foto: Sven Leifer

Der frühere Hachinger Kapitän übernimmt eine zentrale Rolle beim Aufstiegskandidaten. Welzmüller folgt auf Ole Book, der zu Dortmund wechselte.

Josef Welzmüller, langjährige Identifikationsfigur der SpVgg Unterhaching, stellt sich einer neuen Herausforderung im Profifußball: Der 36-Jährige wird Technischer Direktor bei der SV 07 Elversberg und übernimmt dort eine zentrale Rolle in der sportlichen Entwicklung des Klubs. Die Elversberger sind als aktueller Tabellendritter mittendrin im Aufstiegsrennen zur 1. Bundesliga.

Die Saarländer haben mit Welzmüller einen Nachfolger für den zu Borussia Dortmund gewechselten Ole Book gefunden. Für Welzmüller ist es der nächste Schritt in seiner Funktionärslaufbahn, nachdem er bereits in Unterhaching erste Erfahrungen in leitender Position gesammelt hatte.

Seine aktive Karriere hatte der gebürtige Münchner im Sommer 2024 beendet. Zuvor prägte er über viele Jahre das Gesicht der Unterhachinger – zunächst als Spieler, später auch in verantwortlicher Funktion neben dem Platz. Insgesamt zehn Jahre lief der Innenverteidiger für den Verein auf und entwickelte sich dabei zu einer festen Größe in Defensive und Kabine.

Seine Laufbahn begann Welzmüller beim SB DJK Rosenheim, ehe er 2009 zum SC Fürstenfeldbruck wechselte. Mit dem damaligen Landesligisten gelang ihm 2012 der Aufstieg in die Bayernliga Süd. Über den Regionalligisten SV Heimstetten, bei dem er sich schnell als Stammspieler etablierte, führte ihn sein Weg schließlich im Sommer 2014 nach Unterhaching in die 3. Liga.

Dort avancierte er rasch zur Führungspersönlichkeit. Nach dem Abstieg der Hachinger in die Regionalliga im Jahr 2015 übernahm Seppi Welzmüller die Kapitänsbinde und behielt diese über Jahre hinweg – auch während des Wiederaufstiegs und der anschließenden Drittligazeit zwischen 2017 und 2021. Seine Karriere wurde jedoch immer wieder von schweren Verletzungen unterbrochen, darunter gleich drei Kreuzbandrisse, die ihn zu langen Pausen zwangen.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb Welzmüller dem Fußball erhalten und übernahm in der Saison 2023/24 die Rolle des Technischen Leiters bei der SpVgg Unterhaching. Dort war er maßgeblich an der sportlichen Ausrichtung beteiligt, ehe er sein Amt im Sommer 2024 niederlegte.

In Elversberg erwartet Welzmüller nun eine neu geschaffene Position mit weitreichendem Einfluss. Als Technischer Direktor wird Welzmüller künftig die Bereiche Spielphilosophie, Methodik und Spielerentwicklung verantworten. Präsident Dominik Holzer betonte die Bedeutung der Personalie: Die Position sei ein „zentraler Baustein“ für die sportliche Weiterentwicklung des Vereins. Welzmüller bringe „methodische Tiefe“ sowie eine klare Vorstellung moderner Spielerentwicklung mit und solle eine einheitliche sportliche Handschrift über alle Mannschaften hinweg prägen.

Auch Welzmüller selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Die Entwicklung der Elversberger in den vergangenen Jahren habe gezeigt, „dass eine klare Spielidee und konsequente Entwicklungsarbeit den Unterschied machen können – unabhängig von Budgetgrößen“. Genau diesen Ansatz wolle er weiterführen, junge Spieler fördern und dazu beitragen, dass der Verein auch künftig für mutigen und attraktiven Fußball steht.