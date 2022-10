– Foto: Raphael Steiner

Sentilo steigert sich und holt 4 Punkte aus 3 Spielen Aufsteigende Leistungen führen zu einem verdienten Sieg gegen Aufstiegsanwärter Forstenried.

In einem niveauarmen Heimspiel steht am Ende ein 1:1 zwischen dem SV Sentilo Blumenau und der dritten Mannschaft des TSV Neuried. Dass eine Mannschaft nach dem Spiel geteilter Tabellenführer sein sollte und der Gegner nur knapp über dem Strich stand war während der Partie nur selten zu sehen. Die Blumenauer starteten passabel ins Spiel und waren immer Mal wieder gefährlich. Vor allem über Andreas Breitsameter auf dem Flügel ging viel nach vorne. Nach 14 Minuten bereitete Breitsameter dann die Führung vor als er den Ball präzise nach innen gab wo Phillip Neuhold nur noch einschieben musste. Nun wurde man unnötig etwas nervös und ließ die Neurieder nach einer Abstimmungsschwierigkeit den Ausgleich erzielen. Von da an tat man sich noch schwerer und hatte Mitte der zweiten Hälfte Glück, dass die Gäste es nicht schafften dreimal in sehr guter Position das Spiel zu drehen. Auch die Blumenauer verpassten mit der letzten Aktion den Siegtreffer weshalb das Unentschieden am Schluss in Ordnung geht und sogar den Sprung an die Tabellenspitze bedeutet. Mit dem Gastspiel bei den Münchner Kickers folgte nun das erste von zwei Spitzenspielen. Trotz verbesserter Leistung unterlag man mit 2:0 am Wolkerweg. Nach einem brutalen aber unabsichtlichen Foulspiel spielten die Kickers kurzfristig in Unterzahl, schafften aber dennoch die Führung. Einen Fehlpass im Spielaufbau nutzte der beste Mann auf dem Platz von der Mittellinie zur Führung. Zwar hielt man gut dagegen, die einzigen Chancen gab es aber nach Standardsituationen. Fehler machte man hinten nicht viele, einen zweiten nutzten die Gastgeber aber noch vor der Pause zum verdienten Endstand. Weiter nach oben zeigte die Formkurve dann eine Woche später als der TSV Forstenried zu Gast am Hedernfeld war. Trotz einiger Ausfälle war es die beste Saisonleistung mit einem verdienten 1:0 Sieg. Außer ein paar Weitschüssen ließ man die gefährlichen Gästestürmer nie zur Entfaltung kommen und sorgte selbst immer wieder für Entlastung. Mitte der zweiten Halbzeit traf dann Veljko Jovanovic nach Vorlage von Breitsameter. Somit hat man sich leistungsmäßig wieder gefangen und steht überraschend auf Platz drei der Tabelle. Für den Endspurt der Hinrunde möchte man nun noch möglichst viele Punkte sammeln um den Abstand nach unten in dieser engen Liga weiter zu vergrößern. Statement von Trainer Sebastian Vodermayer:

„Mit der Ausbeute aus den drei Spielen bin ich nur teilweise zufrieden. Gegen Neuried wäre mehr drin gewesen, in diesem Spiel standen wir uns selbst im Weg und haben keine gute Leistung gezeigt. Am Ende muss man dann auch mal mit einem Punkt zufrieden sein und diesen mitnehmen. Gegen die Kickers gab es eine verdiente Niederlage. Für mich ist diese Mannschaft in der Form und Zusammenstellung auch der Favorit auf den Aufstieg. Eine herausragende Leistung haben wir gegen Forstenried gezeigt. Wir haben uns als Mannschaft präsentiert und sind geschlossen sowie geduldig aufgetreten. Der Sieg war hart umkämpft aber auch verdient. In den nächsten spielen gegen Solln und gegen Pasing 03 gilt es an diese Leistung anzuknüpfen.“