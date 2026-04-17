Semih Simsek und Türkiyemspor MG schicken in Wickrath Lebenszeichen

Der TuS Wickrath hat im Kampf um die oberen Plätze einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Türkiyemspor Mönchengladbach, das im Tabellenkeller dringend Punkte benötigt, unterlagen die Gastgeber mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Semih Simsek in der 38. Minute, als er die Gäste in Führung brachte.

Weitere Tore fielen im Verlauf der Partie nicht mehr, sodass Türkiyemspor den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Für Wickrath bedeutet die Niederlage, dass der Anschluss an die oberen Ränge um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation vorerst verpasst wird. Türkiyemspor dagegen verbessert sich auf 16 Punkte und hält im Kampf um den Relegationsrang 15 Anschluss, während die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter in Reichweite bleibt. Der Aufsteiger hat zum ersten Mal seit Anfang November gewonnen.