Semih Simsek und Türkiyemspor MG schicken in Wickrath Lebenszeichen

Spieltag 28 in der Bezirksliga Niederrhein, Grupp 3:
Große Überraschung am Freitagabend: Türkiyemspor Mönchengladbach gewinnt beim TuS Wickrath und sendet ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Für Wickrath ist es dagegen ein Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze, während sich im Tabellenkeller neue Dynamik entwickelt.
Der TuS Wickrath hat im Kampf um die oberen Plätze einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Türkiyemspor Mönchengladbach, das im Tabellenkeller dringend Punkte benötigt, unterlagen die Gastgeber mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Semih Simsek in der 38. Minute, als er die Gäste in Führung brachte.
Weitere Tore fielen im Verlauf der Partie nicht mehr, sodass Türkiyemspor den knappen Vorsprung über die Zeit brachte. Für Wickrath bedeutet die Niederlage, dass der Anschluss an die oberen Ränge um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation vorerst verpasst wird. Türkiyemspor dagegen verbessert sich auf 16 Punkte und hält im Kampf um den Relegationsrang 15 Anschluss, während die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter in Reichweite bleibt. Der Aufsteiger hat zum ersten Mal seit Anfang November gewonnen.
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln