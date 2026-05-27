Sekvan Rascho kommt zum FC Kray

Sekvan Rascho kehrt zum FC Kray zurück. – Foto: Dirk Wieschermann

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Sekvan Rascho wechselt von den Sportfreunden Niederwenigern an die Buderusstraße zum FC Kray und bringt neue Qualität für das Offensivspiel mit. Als flexibel einsetzbarer Linksfuß fühlt er sich besonders hinter den Spitzen wohl und kommt in dieser Saison auf neun Tore und fünf Vorlagen in 21 Spielen. Mit seiner Technik auf engem Raum, seinem niedrigen Körperschwerpunkt und seinem Gespür für den richtigen Moment bringt Rascho genau die Fähigkeiten mit, die das Spiel des FCK nach vorne noch variabler machen. Er kann Spiele lenken, Tempo aufnehmen und immer wieder Lösungen im letzten Drittel finden.

Der Kreativspieler wohnt nur wenige Minuten von der KrayArena und spielte auch bereits in der Jugend jahrelang für den FCK. Damals konnte er auch sein Seniorendebut unter Trainer Damian Apfeld in der Oberliga Niederrhein feiern, ehe ihn sein Weg über die SpVgg Steele und ETB SW Essen zur Sportfreunde Niederweigern führte.

Der Name Rascho ist beim FC Kray kein Unbekannter. Sein jüngerer Bruder Estevan gehört schon zum Kader und hat sich in dieser Saison zu einer festen Größe entwickelt. Umso schöner, dass die beiden künftig gemeinsam auf dem Platz stehen werden.