Seefelds Serie gerissen: Dardania siegt auf der Lengg mit 5:1

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Die ersten sieben Spiele der Rückrunde in der Interregio-Gruppe 5 blieb der FC Seefeld ungeschlagen. Dem KF Dardania St. Gallen gelang es, diese Serie zu beenden. Gleich mit 5:1 bezwangen sie die Riesbächler auf der Lengg. Die letzten beiden Treffer gelangen den Gästen allerdings erst tief in der Nachspielzeit.

Seefeld-Trainer Heris Stefanachi hatte vor dem Spiel noch gewarnt: «Es erwartet uns ein Gegner, der Fussball spielen kann und mit schnellen Gegenstössen immer gerfährlich ist.» Dennoch begann der FC Seefeld auf der heimischen Lengg mit gewohnt hohem Pressing und setzte Dardania früh unter Druck. Bereits in der 9. Minute wurde Valentin Leu nach einem starken Vorstoss im Strafraum gelegt. Den fälligen Penalty verwandelten die Riesbächler souverän zur 1:0-Führung.

Doch die Gäste zeigten rasch ihre Qualität. Dardania wartete ab, lauerte auf Balleroberungen und blieb mit schnellem Umschaltspiel stets gefährlich. Zwar hielt die Seefelder Defensive lange gut dagegen und Max Meyer parierte einen starken Abschluss glänzend, doch in der 27. Minute fiel der Ausgleich: Die Riesbächler unkonzentriert, die Gäste aus St. Gallen führten einen Freistoss aus der eigenen Platzhälfte schnell aus und Breitenmoser traf gekonnt zum 1:1.