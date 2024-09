Seefeld siegt im Aufsteiger-Duell - Dübendorf verspielt Punkte

Im Duell der beiden Aufsteiger Seefeld und Schaffhausen 2 behalten die Stadtzürcher das glücklichere Ende für sich und drehen einen 0:1-Rückstand innert drei Minuten in einen 2:1-Sieg. Uster darf sich gegen Red Star über den ersten Dreier freuen. Der FC Dübendorf hingegen verliert äusserst unglücklich mit 3:4.

Vor dem Anpfiff waren die beiden Teams noch gleichauf gelegen, mit je vier Punkten und einem Torverhältnis von 1:1 bzw. 6:6. Entsprechend ausgeglichen verlief auch die Begegnung über lange Strecken. In der 57. Minute sollte sich dies ändern: Ardhurim Rrustemi, der in der vergangenen Saison acht Kurzeinsätze mit dem Schaffhauser Fanionteam in der Challenge League bestritten hat, traf zum 1:0 für die Gäste.

Gedreht: Seefeld macht Rückstand wett In der Interregio-Gruppe 4 empfing Seefeld auf der Lengg den FC Schaffhausen 2 zum Duell der Aufsteiger. Die Stadtzürcher behielten an diesem heissen Samstagabend den kühleren Kopf und siegten mit 2:1.

Seefeld hatte darauf aber rasch eine Antwort parat: In der 66. Minute glich Neuzugang Iwan Seglias (von Wiedikon) aus und nur drei Zeigerumdrehungen später gelang Marc Fischer mit dem 2:1 die Wende.

Gejubelt: Uster holt gegen Red Star den ersten Dreier

Auch Uster konnte endlich jubeln; zu Hause gewannen die Zürcher Oberländer 1:0 gegen Red Star und holten den ersten Saisonsieg.

Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, belagerten die Ustermer doch zeitenweise den Stadtzürcher Sechzehner richtiggehend. Das einzige Tor gelang jedoch Blazenko Klaric, der den Ball in der 27. Minute nach einer Einzelleistung mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel zirkelte. Die weitere Chancenauswertung liess - einmal mehr - zu wünschen übrig, wie auch FCU-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zueriost.ch» bemängelte: «Wir haben den Moment verpasst, schon vor der Pause den Sack zuzumachen.» So wurde es in der zweiten Halbzeit nochmals spannend, umso grösser fiel der Jubel nach dem Schlusspfiff aus.

Getroffen: Gjukajs Hattrick verhilft Bülach zum Sieg

Zittern musste auch der FC Bülach in der Schlussphase beim 3:2-Sieg über Altstätten. Dabei hatten die Gäste aus dem Zürcher Unterland lange Zeit wie der sichere Sieger ausgesehen.

Erlind Gjukaj hatte seine Farben mit einem Hattrick in Front gebracht. In der 24. Minute traf er vom Penaltypunkt, elf Minuten später aus dem Spiel heraus. Nach dem Seitenwechsel setzte er mit dem 3:0 noch einen obendrauf (69.).

Doch wer nun meinte, Altstätten würde ob des vernichtenden Resultats aufgeben, hatte sich getäuscht. Die St. Galler hielten tapfer dagegen - mit Erfolg in Form von zwei Toren durch Egzon Shabani in der 80. und in der 92. Minute.

Gepatzt: Bittere Pille für den FC Dübendorf

Das bis dahin noh punktelose Dübendorf lag zu Hause gegen Frauenfeld dreimal in Führung, musste sich aber letztlich 3:4 geschlagen geben - auch wegen zweier unglücklicher Eigentore.

Victor De la Rosa hatte den Torreigen für den FCD in der 9. Minute eröffnet. Weitere Treffer waren in der ersten Halbzeit keine mehr zu sehen. Nach dem Seitenwechsel fiel durch ein Eigentor der Ausgleich (52.), ehe Shahid Malhis den Ein-Tore-Abstand wieder herstellte (68.). Doch auch darauf hatten die Thurgauer eine Antwort - in Form von

Nick Erne und seinem neuerlichen Ausgleich zum zwischenzeitlichen 2:2 eine Viertelstunde vor Schluss.

In den letzten Spielminuten ging es Schlag auf Schlag. Zuerst traf Eldin Omerovic in der 86. Minute zum 3:2 für die Dübendorfer. Drei Minuten später unterlief den Dübendorfern nochmals ein Eigentor - und als wäre das noch nicht Strafe genug gewesen, erzielte Diogo Vaz Vieira Lopes nach einem Ballverlust in der 91. Minute auch noch das 4:3 für Frauenfeld.

«Es ist brutal und tut sehr weh», sagte FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zueriost.ch». Dennoch sah er auch das Positive in dieser bitteren Niederlage: Ihn habe beeindruckt, wie seine Spieler nach den Ausgleichstreffern jeweils nicht wie in der Vergangenheit die Köpfe hängen liessen, sondern jederzeit dagegenhielten.

**Update folgt**