Sechster Sieg in Serie: SG Sonnenhof bleibt oben dran

Die SG Sonnenhof Großaspach surft auch weiterhin auf einer Erfolgswelle. Mit 3:1 gewann das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt am gestrigen Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den TSV Essingen und feiert damit den insgesamt sechsten Sieg in Serie in der Oberliga-Saison.

nd die Aspacher legten los wie die Feuerwehr. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball bereits das erste Mal im Essinger Netz. Mert Tasdelen schickte eine Flanke von links in die Box, dort kam Lukas Stoppel an den Ball, welcher nach einer kurzen Körpertäuschung per wuchtigem Abschluss ins kurze Eck zur frühen Führung für die SG vollendete. Und der Dorfklub blieb auch in der darauffolgenden Phase das spielbestimmende Team, ließ Ball und Gegner laufen. Die Belohnung folgte nur wenig später: Volkan Celiktas bediente Marius Kunde mit einem feinem Steckpass, der legte nochmal ab auf Michael Kleinschrodt, welcher bei seinem Abschluss jedoch den Ball nicht richtig traf. Im zweiten Anlauf war aber dann Fabian Eisele zur Stelle, der im Nachsetzen auf 2:0 für die Gastgeber erhöhte (25.). Einziger Wermutstropfen im ersten Durchgang: Die vierte Minute der Nachspielzeit. Einen Freistoß von der Mittellinie bekamen die Aspacher nicht konsequent genug wegverteidigt, Blend Etemi nahm nach voriger Kopfballverlängerung dankend an und verkürzte quasi mit dem Pausenpfiff per Kopf aus kurzer Distanz auf 1:2 aus Sicht der Gäste.