Sechs Tore in Pöcking

Der SV Uffing überzeugte in der zweiten Halbzeit mit effizientem Offensivspiel und einer starken Leistung von Nicolas Reising, der beide Tore erzielte. Die SG Hungerbach konnte trotz engagierter Leistung keine entscheidenden Akzente im Angriff setzen.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 60. Minute gelang Nicolas Reising der verdiente Führungstreffer für den SV Uffing. Zehn Minuten später erhöhte derselbe Spieler in der 70. Minute auf 2:0, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Die erste Halbzeit verlief torlos, beide Mannschaften agierten konzentriert in der Defensive. Während der SV Uffing versuchte, das Spiel zu kontrollieren, lauerte die SG Hungerbach auf Konterchancen.

Der TSV Benediktbeuern sicherte sich einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Spiel, das von beiden Teams kämpferisch geführt wurde.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Stefan Pölt in der 42. Minute das wichtige 1:0 für den TSV. Er nutzte dabei eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste eiskalt aus und brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung.

Im zweiten Durchgang versuchte der SV Eurasburg-Beuerberg den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des TSV stand sicher. Auch die Einwechslungen von Bela Burger und Simon Huber brachten nicht den gewünschten Erfolg. In der Nachspielzeit sorgte Jakob Heiß schließlich mit einem Treffer in der 96. Minute für die Entscheidung und stellte den 2:0-Endstand her.

Der TSV Benediktbeuern überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicherte sich drei wichtige Punkte. Trotz kämpferischer Leistung konnte der SV Eurasburg-Beuerberg keine Punkte mitnehmen.