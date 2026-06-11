Sebastian Kölbl wagt den Sprung zum TSV Grafenau

Von links nach rechts: TSV-Manager Alexander Adam, Spielertrainer Sebastian Raml, Neuzugang Sebastian Kölbl, Spielertrainer Thomas Köglmeier – Foto: Verein

Lieber spät als nie: Diese Redewendung passt für den Wechsel von Sebastian Kölbl zum TSV Grafenau. Der 32-jährige Mittelfeldcrack schlug in der Vergangenheit das eine oder andere höherklassige Angebot aus und hielt der DJK-SSV Innernzell stets die Treue. 196 Punktespiele bestritt der in seiner Laufbahn oft von Verletzungen gebeutelte Kölbl für seinen Heimatverein und markierte dabei 60 Tore.

"Trotz meiner 32 Jahre möchte ich es nochmal höherklassig wissen und mich in der Bezirksliga beweisen. Ich fühle mich topfit und will diesen Schritt nun wagen, zumal der Reiz schon immer da war. Jetzt passt es auch aus beruflicher und privater Sicht optimal. Dementsprechend groß ist die Motivation. Ich werde Gas geben und richtig angreifen. Die vielen Jahre in Innernzell möchte ich nicht missen - wir haben gemeinsam sportliche Höhen und Tiefen mitgemacht, die sehr prägend waren", informiert Sebastian Kölbl, der mit den Grün-Weißen vor ein paar Wochen haarscharf an der Rückkehr in die Kreisklasse vorbeischrammte. In Kirchberg im Wald zogen die "Zellerer" vor 1.200 Zuschauern im entscheidenden Relegationsduell gegen den SV Riedlhütte extrem unglücklich mit 3:4 den Kürzeren.

Grafenaus Sportlicher Leiter Alexander Adam hält auf den erfahrenen Techniker große Stücke und traut ihm dementsprechend einiges zu: "Basti hat schon in der Jugend bei uns in Grafenau gespielt und wir standen in den letzten Jahren des Öfteren im Kontakt. Umso mehr freut es mich, dass es nun endlich mit einem Wechsel geklappt hat. Er ist fit, beidfüssig und hat ein sehr gutes Fußballverständnis. Ich bin überzeugt davon, dass er unser Niveau nochmal ein Stück weit anheben wird."



