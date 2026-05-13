Grafenau: Neue Rolle für Adam - Bewegung im Kader

Der TSV Grafenau entwickelt sich immer mehr zum "Dinosaurier" der Bezirksliga Ost. Auch in der kommenden Saison dürfen die "Stodbärn" in der vierthöchsten Amateurklasse an den Start gehen. Auf und neben dem Platz wird es zu einigen personellen Veränderungen kommen. Der bisherige Chefanweiser Alexander Adam gibt seinen Posten ab und übernimmt dafür das Amt des Sportlichen Leiters. Der in der Winterpause verpflichtete Thomas Köglmeier wird mit Sebastian Raml, der damit in sein drittes Jahr als Grafenauer Übungsleiter geht, ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bilden. Urgestein Mario Sigl wird als Tormanntrainer weitermachen.
"Wir bekommen im Sommer Familienzuwachs, daher trete ich bewusst einen Schritt zurück und werde die Geschicke eher im Hintergrund leiten. Mit Basti und Kögi haben wir zwei erfahrene und gut ausgebildete Spielertrainer, die volles Vertrauen im Verein genießen. Ich werde die beiden bestmöglich unterstützen und erhoffe mir natürlich, dass unsere sportliche Entwicklung das nächste Level erreicht. Ziel ist es, möglichst schnell die Neuzugänge zu integrieren, ein stabiles Mannschaftsgefüge zu formen und an die Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen", erklärt Alexander Adam. TSV-Fußballchef Daniel Reitberger ist glücklich, dass der langjährige Kapitän dem Klub die Treue hält: "Wir sind sehr stolz, dass Alex den Job übernimmt. Es gibt nicht viele, die den Verein und die gesamte Truppe so gut wie er kennen. Sein Aufgabenbereich liegt in der sportlichen Koordination zwischen Trainerstab, Mannschaft und der Spartenleitung."
Auf der Zugangsseite stehen bereits fünf Namen. Der 26-jährige Ex-Ruhmannsfeldener Lucas Fischer ist dabei der erfahrenste Akteur. Ihr Ja-Wort haben dem TSV Grafenau auch Moritz Stadler (18, A-Junioren SpVgg GW Deggendorf), Christoph Danzer (18, A-Junioren SV Schalding-Heining), Awaiz Raza (20, SV Oberpolling) und Torhüter Bastian Sterr (20, 1. FC Bad Kötzting) gegeben.
"Lucas Fischer kommt aus einer Verletzung und wird erst im Laufe der Vorbereitung einsteigen können. Er soll bei uns eine tragende Rolle im Abwehrverbund einnehmen. Mit Basti Sterr konnten wir einen sehr talentierten und fleißigen Keeper verpflichten. Im Gegensatz zu seinem ersten Jahr im Herrenbereich wird er bei uns vermehrt Spielzeit bekommen und somit sind wir auf der Torhüterposition mit ihm und Phil Triebe sehr gut aufgestellt. Aus Oberpolling konnten wir mit Awaiz Raza frisches Blut für die offensive Außenbahn gewinnen. Stolz sind wir auch über die Verpflichtungen von Moritz Stadler für die Offensive und Christoph Danzer für den Defensivbereich. Mit den beiden haben wir nochmal alle Mannschaftsteile mit jungen, hungrigen und gut ausgebildeten Burschen verstärkt. Alle fünf Neuen passen nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich sehr gut zu unserer Truppe und auch zu unserem eingeschlagenen Weg. Unsere Planungen sind noch nicht ganz abgeschlossen", erklärt Spartenchef Reitberger, der auch die Förderung der eigenen Talente wie Leon Schober, Corbinian Köppel und Josef Müller nicht vernachlässigen möchte.
Neben Abrham verlässt Sebastian Garhammer, der früher unter anderem schon als Spielertrainer der TSV-Reserve fungierte, den Verein Richtung SpVgg Oberkreuzberg. "Die gesamte Stodbärn-Familie bedankt sich bei Basti für sein vielseitiges Engagement. Er unterstützte den Verein in unterschiedlichsten Funktionen und war immer da, wenn er gebraucht wurde. Er genießt bei uns einen sehr hohen Stellenwert", lässt Reitberger wissen. Ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen wird der junge Torhüter Felix Kern, der eine Pause einlegt.