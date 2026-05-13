Grafenau: Neue Rolle für Adam - Bewegung im Kader Der Noch-Coach übernimmt den Part des Sportlichen Leiters +++ Fünf Neuzugänge sind fix, drei Akteure verabschieden sich von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Oben v.l.n.r Daniel Reitberger (Spartenleitung), Thomas Köglmeier und Sebastian Raml (Spielertrainer-Duo), Alex Adam (sportlicher Leiter), Mario Sigl (TW-Trainer), Benjamin Bauer und Maximilian Weiß (Spartenleitung). unten v.l.n.r Christoph Danzer, Bastian Sterr, Awaiz Raza, Moritz Stadler, Lucas Fischer – Foto: Verein

Der TSV Grafenau entwickelt sich immer mehr zum "Dinosaurier" der Bezirksliga Ost. Auch in der kommenden Saison dürfen die "Stodbärn" in der vierthöchsten Amateurklasse an den Start gehen. Auf und neben dem Platz wird es zu einigen personellen Veränderungen kommen. Der bisherige Chefanweiser Alexander Adam gibt seinen Posten ab und übernimmt dafür das Amt des Sportlichen Leiters. Der in der Winterpause verpflichtete Thomas Köglmeier wird mit Sebastian Raml, der damit in sein drittes Jahr als Grafenauer Übungsleiter geht, ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bilden. Urgestein Mario Sigl wird als Tormanntrainer weitermachen.

"Wir bekommen im Sommer Familienzuwachs, daher trete ich bewusst einen Schritt zurück und werde die Geschicke eher im Hintergrund leiten. Mit Basti und Kögi haben wir zwei erfahrene und gut ausgebildete Spielertrainer, die volles Vertrauen im Verein genießen. Ich werde die beiden bestmöglich unterstützen und erhoffe mir natürlich, dass unsere sportliche Entwicklung das nächste Level erreicht. Ziel ist es, möglichst schnell die Neuzugänge zu integrieren, ein stabiles Mannschaftsgefüge zu formen und an die Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen", erklärt Alexander Adam. TSV-Fußballchef Daniel Reitberger ist glücklich, dass der langjährige Kapitän dem Klub die Treue hält: "Wir sind sehr stolz, dass Alex den Job übernimmt. Es gibt nicht viele, die den Verein und die gesamte Truppe so gut wie er kennen. Sein Aufgabenbereich liegt in der sportlichen Koordination zwischen Trainerstab, Mannschaft und der Spartenleitung."











Vor dem letzten Spieltag belegen Simmet, Pleintinger & Co. einen soliden achten Tabellenplatz. "Mit unserem Abschneiden sind wir sehr zufrieden. Wir hatten zwar ein paar kritische Phasen, es ist aber eine fußballerische Entwicklung erkennbar. Seit dem Winter sind wir sehr stabil in unseren Leistungen und haben kein schwaches Spiel gemacht", bilanziert Alexander Adam, der klare Visionen hat, wie es künftig bei seinem Herzensverein weitergehen soll: "Wir wollen künftig ohne Legionäre auskommen und voll und ganz auf junge, willige Spieler aus den eigenen Reihen und der Umgebung setzen. Außerdem wollen unseren Kader breiter aufstellen."











Daher endet auch das Engagement von Mittefeld-Lenker Tomas Abrham. "Tommy wird eine erhebliche Lücke bei uns hinterlassen. Er ist nicht nur ein Klasse-Fußballer, sondern auch ein ganz feiner Kerl. Er hat sich trotz der Doppelbelastung mit der Futsal-Bundesliga immer voll reingehängt, Verantwortung übernommen und sich stets vorbildlich verhalten. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste. Sein nächster Verein wird viel Freude an ihm haben", betont Adam.



Daher endet auch das Engagement von Mittefeld-Lenker Tomas Abrham. "Tommy wird eine erhebliche Lücke bei uns hinterlassen. Er ist nicht nur ein Klasse-Fußballer, sondern auch ein ganz feiner Kerl. Er hat sich trotz der Doppelbelastung mit der Futsal-Bundesliga immer voll reingehängt, Verantwortung übernommen und sich stets vorbildlich verhalten. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste. Sein nächster Verein wird viel Freude an ihm haben", betont Adam. Auf der Zugangsseite stehen bereits fünf Namen. Der 26-jährige Ex-Ruhmannsfeldener Lucas Fischer ist dabei der erfahrenste Akteur. Ihr Ja-Wort haben dem TSV Grafenau auch Moritz Stadler (18, A-Junioren SpVgg GW Deggendorf), Christoph Danzer (18, A-Junioren SV Schalding-Heining), Awaiz Raza (20, SV Oberpolling) und Torhüter Bastian Sterr (20, 1. FC Bad Kötzting) gegeben.







Torhüter-Talent Bastian Sterr wechselt vom 1. FC Bad Kötzting in die Galgenau – Foto: Paul Hofer