Nach langer Zeit treffen diese beiden Teams nun wieder aufeinander: Am kommenden Spieltag in der Verbandsliga. – Foto: Timo Babic (Füllbild)

SCV gegen RWW: Erstes Ligaspiel seit über acht Jahren Griesheim und RW Darmstadt treffen im Derby aufeinander +++ FCA schon am Freitag gefordert

Südhessen. Über acht Jahre ist es her: Am 13. August 2016 standen sich Viktoria Griesheim und RW Darmstadt letztmals in einem Punktspiel gegenüber. Mit 3:2 gewann die Viktoria damals, packte den Klassenerhalt, während die Rot-Weißen nach der Saison aus der Hessenliga abstiegen. Dieses Schicksal ereilte die Griesheimer nun im vergangenen Sommer, sodass man sich am Sonntag erstmals wieder misst – wenn auch eine Klasse tiefer in der Verbandsliga Süd. Lokalrivale FCA Darmstadt ist unterdessen bereits an diesem Freitag bei Pars Neu-Isenburg gefordert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Pars Neu-Isenburg – FCA Darmstadt (Freitag, 19.30 Uhr). Vergangenes Wochenende gegen den Hamburger SV, aber auch RW Walldorf II und Germania Ober-Roden – die Neu-Isenburger sind aufgrund ihrer Doppelbelastung eigentlich permanent im Einsatz. Und das nicht so erfolgreich wie erwartet. Denn in der Futsal-Bundesliga ist Pars mit null Punkten Letzter, in der Verbandsliga wird das Team (es war als Aufstiegsfavorit gehandelt worden) als aktueller Fünfter den Ansprüchen ebenfalls nicht gerecht. Dem FCA kann es egal sein, können die Arheilger vom Dauereinsatz des Gegners (große Teile von Pars spielen in beiden Wettbewerben) nur profitieren.

Heute, 19:30 Uhr SV Pars Neu-Isenburg SV Pars 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 19:30 PUSH Allerdings haben die Arheilger selbst die eine und andere Personalie, die es zu händeln gilt. „Wir wollen mit einer guten Frische ins Spiel gehen, die Jungs, die spielen, müssen fit sein“, sagt Luca Bergemann. Der FCA-Coach wird also kein Risiko mit angeschlagenen Spielern eingehen. Am Ziel ändert dies freilich nichts. Denn nach Schlusspfiff will man zumindest weiter gleichauf sein mit Pars (aktuell beide 23 Punkte). „Besser wäre natürlich, wenn wir vorbeigezogen wären“, so Bergemann weiter.

Viktoria steht unter Druck Viktoria Griesheim – RW Darmstadt (Sonntag, 16 Uhr). So schnell kann das gehen. Noch vor zwei Wochen waren beide Teams auf Augenhöhe – da hatte die Viktoria (10) sogar einen Zähler mehr als die Rot-Weißen. Doch zuletzt gewannen die Darmstädter zweimal in Serie, während Griesheim zweimal leer ausging. Und so haben sich die Gäste vor dem Derby ein bisschen abgesetzt von den Gastgebern. Die Viktoria steht also unter Druck. Zum einen, damit der Abstand auf den Lokalrivalen nicht noch größer wird. Zum anderen, um endlich mal wieder etwas für die eigene Gemütslage zu tun und damit einhergehend auch fürs Punktekonto. Denn aus den vergangenen fünf Spielen sprang nur ein Zähler heraus. Zu wenig für den Vorletzten im Kampf um den Klassenerhalt. „Das ist ein Gegner unserer Kragenweite, da müssen wir das Steuer rumreißen und punkten“, sagt Griesheims Sportvorstand Mario Happel, der ergänzt: „Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Und vielleicht haben wir das Glück, das uns zuletzt gefehlt hat.“