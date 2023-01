»Schwierige Phase eindrucksvoll gemeistert«: Bogen stellt Weichen Bastian Lerch und Balthasar Sabadus werden auch kommende Saison das Trainergespann des Landesligisten bilden

Die beiden in Regensburg lebenden Jungspunde kamen mit ihren Schützlingen allerdings denkbar schlecht aus den Startlöchern. Erst am zwölften Spieltag fuhren Käufl, Zach und Kameraden den ersten Saisonsieg ein. Beeindruckend war dann jedoch der Herbst-Endspurt des Ex-Bayernligisten: Aus den letzten sechs Partien vor der Winterpause konnten 16 von 18 möglichen Zählern geholt werden. Damit verbesserte sich der Vorjahresfünfte im Ranking auf Position zehn und der Vorsprung zur Relegationszone beträgt mittlerweile vier Punkte.







"Basti und Balthi hatten in ihren ersten Trainer-Monaten keine leichte Zeit. Der Start war alles andere als zufriedenstellend, dennoch haben alle Beteiligten Ruhe bewahrt. Wir als Verein haben unseren beiden jungen Coaches stets den Rücken gestärkt und das hat sich bezahlt gemacht. Eine extrem schwierige Phase wurde eindrucksvoll gemeistert und in den letzten Wochen vor der Winterpause wurden Mannschaft und Trainer für ihre akribische Arbeit belohnt. Es war unser einstimmiger Präsidiumsbeschluss, dass wir mit unseren beiden Übungsleiter weitermachen wollen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir dieses Vorhaben völlig unkompliziert in die Tat umsetzen konnten. Der eingeschlagene Weg stimmt und wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Bastian Lerch und Balthasar Sabadus", lässt das Präsidium des TSV Bogen wissen.







"Wir haben großen Spaß an der Aufgabe und ergänzen uns gegenseitig sehr gut. Des Weiteren ist der Charakter der Mannschaft herausragend, was uns die Arbeit leicht macht. Das Vertrauen des Vereins und die Zusammenarbeit ist tadellos und da war es für uns klar, dass wir unseren Vertrag verlängern", geben Bastian Lerch und Balthasar Sabadus zu Protokoll. Im Kader hat es in der Winter-Wechselperiode keine Veränderungen gegeben. Der Trainingsauftakt erfolg am 23. Januar. Trotz des positiven Trends findet die TSV-Vorstandschaft auch ein paar mahnende Worte: "Mit 25 Punkten sind wir mittlerweile im Soll. Bis zum Klassenerhalt ist es trotzdem noch ein weiter Weg. Dementsprechend demütig werden wir die Frühjahrsrunde in Angriff nehmen und müssen weiter fleißig bleiben."