Schweres Spiel in Wormstedt - Oberweimar gewinnt mühsam 5:3

Unsere 1. Herren konnte zwar die Erfolgsserie fortsetzen, doch war dies am Sonntag Nachmittag bei 30 Grad eine enorm große Herausforderung. Die Gastgeber aus Wormstedt kämpften wie die Löwen und verlangten unseren Männern wirklich alles ab. Zwar ging man durch ein schönes Kopfballtor von Richard Herzog nach Ole Hoffmann Ecke frühzeitig in Führung (2. Minute), doch war besonders die erste Halbzeit stets hektisch und anfällig. Wormstedts lange und sehr hoch gespielte Bälle forderten die VfB-Außenverteidiger ein ums andere mal heraus. Nach einem dieser Bälle und dem folgenden Abwehrfehler schoss ein Wormstedter wohl das Tor seines Lebens, als er direkt abzog und der Ball über Schneider im Winkel einschlug - 1:1 (14.). Jacob Fischer egalisierte kurz vor der Pause das Gegentor und ließ den VfB mit einem Schuss aus dem 16er zum 2:1 mit der Führung in die Kabine gehen (44.).

In der 53. und 55. Minute folgte dann der herbe Rückschlag: binnen zwei Minuten drehten die Gastgeber das Spiel auf 3:2. Ein direkter Freistoß vom 16er Eck über die Mauer sowie ein Kopfball nach einer Flanke führten zu den unnötigen Gegentoren. Doch die VfB Herren zeigten im Anschluss eine tolle Moral und wurden schon in der 60. Minute belohnt. Ole Hoffmann wurde im 16er zu Fall gebracht und verwandelte den Strafstoß selbst zum 3:3. Der VfB drückte weiter und Wormstedt gingen die Kräfte aus. Max Köditz wurde in der 86. Minute dann hervorragend von Mustafa per Flanke bedient und schoss aus kurzer Distanz ein - 4:3. In der 90. Minute schob Köditz nach herrlichem Tiefenpass von Johannes Kuhn zum 5:3 und somit Entscheidung ein.

Mit großer Erleichterung fuhr man also aus Wormstedt nach Hause. Kommende Woche steht der Kreispokal in Kranichfeld auf dem Plan.