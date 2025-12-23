»Schweiß wird fließen«: Köllners neue Mission in Österreich

"Der Schweiß wird fließen, auch bei den winterlichen Temperaturen in Linz, das kann ich versprechen", grinste Michael Köllner am Montagmittag bei der ausführlichen Vorstellungs-Pressekonferenz beim FC Blau-Weiß Linz. Der gebürtige Oberpfälzer aus Fuchsmühl (Lkr. Tirschenreuth) hat eine neue Aufgabe und soll die Oberösterreicher aus der Donaustadt als Cheftrainer zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen. Am 5 .Januar legt Köllner mit seinem neuen Team offiziell los, wenn die Vorbereitung nach der kurzen Winterpause beginnt. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum Saisonende 2025/26. Schafft er mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt, verlängert sich der Kontrakt automatisch.

"Es freut mich sehr, dass wir Michael Köllner als unseren neuen Cheftrainer präsentieren können. Für uns war von Anfang an klar, welches Profil wir suchen und was wir in unserer derzeitigen Situation benötigen. Umso wichtiger ist es, dass Michael nicht nur über jede Menge Erfahrung verfügt, sondern vor allem auch inhaltliche Expertise und große Überzeugung mitbringt, um schnellstmöglich wieder in die Spur zu finden", ließ zuvor bereits Christoph Schößwendter, Sportdirektor beim FC Blau-Weiß Linz, wissen.

Michael Köllner ließ sich in einer ersten Stellungnahme wie folgt zitieren: "Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und überzeugt vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins. Mit harter Arbeit, Leidenschaft und voller Hingabe werden wir gemeinsam unsere Ziele erreichen."



Eineinhalb Jahre war Michael Köllner zuletzt ohne Trainerengagement, nachdem er beim Drittligisten FC Ingolstadt im Frühjahr 2024 gehen musste. Zuvor war der Oberpfälzer beim TSV 1860 München am Ruder und schnupperte mit den Löwen am Aufstieg in die 2. Liga. Seine größten Erfolge feierte er mit dem 1. FC Nürnberg. Beim "Club" wurde er zunächst vom Trainer der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Coach der Profis befördert und führte den FCN in der Saison 2017/18 in die Bundesliga.



