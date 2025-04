Schweinfurts Toptorjäger bleibt: Dellinger unterschreibt bis 2027

Der Kader für die neue Spielzeit nimmt immer weiter Gestalt an. In der großen Derbywoche ist nun auch klar, dass Stürmer Mike Dellinger (geb. 13.05.1993) weitere zwei Jahre Schnüdel bleibt - ligaunabhängig!

Der gebürtige Schweinfurter ist mit 14 Saisontoren und zahlreichen Vorlagen ein absoluter Leistungsträger und Fixpunkt im Team und hat enormen Anteil, dass wir sensationell die Tabelle der Regionalliga Bayern anführen. Auch außerhalb des Platzes übernimmt er sehr viel Verantwortung und ist bei vielen Anhängern der absolute und nahbare Fanliebling. Auch in Zukunft soll er mit all seiner Erfahrung eine entscheidende Säule in unserem Team und mit seiner positiven Art ein toller Repräsentant unseres Vereins sein.