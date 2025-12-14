 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Nein, es soll anscheinend nicht sein mit den Schweinfurtern und der 3. Liga. Am Sonntagabend kassierten die Schnüdel die 16. Pleite im 18. Spiel.
Nein, es soll anscheinend nicht sein mit den Schweinfurtern und der 3. Liga. Am Sonntagabend kassierten die Schnüdel die 16. Pleite im 18. Spiel. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Schweinfurts Planungen müssen Richtung Regionalliga gehen

Die Schnüdel verlieren am Sonntagabend auch das ultimative Kellerduell gegen den TSV Havelse

Der 1. FC Schweinfurt 05 muss wohl schon zu Weihnachten die Pläne für die Regionalliga aus der Schublade holen. Die Schnüdel verloren am Sonntagabend auch das ultimative Kellerduell gegen den TSV Havelse zuhause in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion vor 2.341 Zuschauern mit 2:3. Während die Gäste aus Niedersachsen als Tabellenvorletzter damit die Hoffnungen auf den Klassenerhalt zumindest am Leben halten können, sieht`s für die 05 am Tabellenende zappenduster aus...

Es war wie so oft in dieser bislang verkorksten Schnüdel-Saison: Führung aus der Hand gegeben, hinten viel zu einfache Gegentore kassiert - und vorne? Nun ja, zum wiederholten Mal versagten den Schweinfurtern vom Punkt die Nerven. In der 80. Minute hätte Jakob Tranziska, der auch das 1:0 erzielt hatte, zum 3:3 ausgleichen können, verschoss aber einen Elfmeter. So nahmen die Gäste alle drei Zähler mit nach Hause und haben nun selbst 12 Punkte auf dem Konto. Acht Punkte beträgt der Abstand zum rettenden Ufer. Die Schweinfurter haben weiterhin nur mickrige sechs Punkte auf der Habenseite. Die Nichtabstiegsplätze sind 14 (!) Zähler weg. Heißt im Umkehrschluss: Soll das kleine Fußballwunder Klassenerhalt noch gelingen, bräuchten die Unterfranken in der zweiten Saisonhälfte einen Punkteschnitt wie ein Auftstiegskandidat...

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – TSV Havelse 2:3 (1:2)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nick Doktorczyk (48. Lucas Zeller), Leonard Langhans (69. Erik Shuranov), Devin Angleberger (81. Kevin Fery), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (90. Michael Dellinger), Lauris Bausenwein, Jakob Tranziska, Pius Krätschmer, Joshua Endres, Manuel Wintzheimer (81. Nico Grimbs)
TSV Havelse: Tom Opitz, Dominic Minz, Emre Aytun, Johann Berger, John Xaver Posselt (65. Lorenzo Paldino), Semi Belkahia, Marko Ilic (88. Arlind Rexhepi), Julius Düker (88. Jannik Oltrogge), Nassim Boujellab, Robin Müller (77. Florian Riedel), Leon Sommer
Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 2341
Tore: 1:0 Jakob Tranziska (15.), 1:1 Robin Müller (16.), 1:2 Robin Müller (34.), 2:2 Joshua Endres (53.), 2:3 Semi Belkahia (77.)
Besondere Vorkommnisse: Jakob Tranziska (1. FC Schweinfurt 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.).

