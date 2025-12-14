Schweinfurts Planungen müssen Richtung Regionalliga gehen

Der 1. FC Schweinfurt 05 muss wohl schon zu Weihnachten die Pläne für die Regionalliga aus der Schublade holen. Die Schnüdel verloren am Sonntagabend auch das ultimative Kellerduell gegen den TSV Havelse zuhause in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion vor 2.341 Zuschauern mit 2:3. Während die Gäste aus Niedersachsen als Tabellenvorletzter damit die Hoffnungen auf den Klassenerhalt zumindest am Leben halten können, sieht`s für die 05 am Tabellenende zappenduster aus...
1. FC Schweinfurt 05 – TSV Havelse 2:3 (1:2)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nick Doktorczyk (48. Lucas Zeller), Leonard Langhans (69. Erik Shuranov), Devin Angleberger (81. Kevin Fery), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (90. Michael Dellinger), Lauris Bausenwein, Jakob Tranziska, Pius Krätschmer, Joshua Endres, Manuel Wintzheimer (81. Nico Grimbs)
TSV Havelse: Tom Opitz, Dominic Minz, Emre Aytun, Johann Berger, John Xaver Posselt (65. Lorenzo Paldino), Semi Belkahia, Marko Ilic (88. Arlind Rexhepi), Julius Düker (88. Jannik Oltrogge), Nassim Boujellab, Robin Müller (77. Florian Riedel), Leon Sommer
Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 2341
Tore: 1:0 Jakob Tranziska (15.), 1:1 Robin Müller (16.), 1:2 Robin Müller (34.), 2:2 Joshua Endres (53.), 2:3 Semi Belkahia (77.)
Besondere Vorkommnisse: Jakob Tranziska (1. FC Schweinfurt 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.).