 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Schweinfurt steigt ab! Aue fast weg! MSV & Energie gewinnen Topspiele

Der 1. FC Schweinfurt ist am Dienstag nach einer Pleite gegen Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga abgestiegen. Auch Erzgebirge Aue steht vor dem Gang in die Regionalliga. Während Waldhof Mannheim spät ausgleicht, schlägt der MSV Duisburg Tabellenführer VfL Osnabrück. Außerdem bejubelt Energie Cottbus eine Engelhardt-Gala gegen den TSV 1860 München.

von André Nückel · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Schweinfurt ist aus der 3. Liga abgestiegen!
Der 1. FC Schweinfurt ist aus der 3. Liga abgestiegen! – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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3. Liga
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VfB Stuttg. II

In der 3. Liga steigt der 32. Spieltag am Dienstag und am Mittwoch. Der 1. FC Schweinfurt ist nach einer Pleite gegen Rot-Weiss Essen abgestiegen. Auch Erzgebirge Aue steht vor dem Gang in die Regionalliga. Während Waldhof Mannheim spät ausgleicht, schlägt der MSV Duisburg Tabellenführer VfL Osnabrück. Außerdem bejubelt Energie Cottbus eine Engelhardt-Gala gegen den TSV 1860 München.

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Engelhardt-Gala

Heute, 19:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
3
0
Was für ein Spiel von Erik Engelhardt! Der Stürmer von Energie Cottbus traf im Topspiel gleich dreimal gegen den TSV 1860 München, der im Rennen um die 2. Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten hat. Die "Löwen" haben nach den weiteren Ergebnissen am Dienstag satte zehn Punkte Rückstand - das dürfte es gewesen sein! Cottbus ist als Dritter weiterhin ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen, vor allem mit solchen Einzelleistungen!

FC Energie Cottbus – TSV 1860 München 3:0
FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Simon Straudi (87. Anderson Lucoqui), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Jannis Boziaris (59. Justin Butler), Lukas Michelbrink (78. Mladen Cvjetinovic), Erik Engelhardt (78. Ted Tattermusch), Moritz Hannemann (59. Henry Rorig) - Trainer: Claus-Dieter Wollitz
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof (65. Marvin Rittmüller), Raphael Schifferl (46. Lasse Faßmann), Clemens Lippmann, Siemen Voet, Thore Jacobsen, Philipp Maier (46. Samuel Althaus), Kevin Volland (83. Patrick Hobsch), Justin Steinkötter (65. Florian Niederlechner), Sigurd Haugen - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Florian Lechner (Berlin)
Tore: 1:0 Erik Engelhardt (29.), 2:0 Erik Engelhardt (33.), 3:0 Erik Engelhardt (66.)

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Müller erzielt früh die Entscheidung

Heute, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1
0
Abpfiff
Der SSV Jahn Regensburg und der FC Erzgebirge Aue geizten am Dienstagabend mit Treffern, so fiel nämlich schon in der 9. Minute die Entscheidung: Philipp Müller jubelte für die Hausherren, die im Mittelfeld rangieren. Für Aue wird der Abstieg derweil immer wahrscheinlicher und könnte gegebenfalls schon am Wochenende Realität werden.

SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue 1:0
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Oscar Schönfelder (87. Benedikt Bauer), Leopold Wurm, Leo Mätzler, Nicolas Oliveira, Nick Seidel, Noel Eichinger (76. Phil Beckhoff), Philipp Müller (59. Lucas Hermes), Adrian Fein (87. Robin Ziegele), Eric Hottmann (59. Benedikt Saller), Christian Kühlwetter - Trainer: Sascha Hildmann
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Tristan Zobel, Moritz Seiffert, Jonah Fabisch (77. Mika Clausen), Luan Simnica (68. Erik Majetschak), Julian Guttau, Marcel Bär (86. Vincent Ocansey), Ricky Bornschein (77. Julian Günther-Schmidt), Erik Weinhauer - Trainer: Khvicha Shubitidze - Trainer: Enrico Kern
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)
Tore: 1:0 Philipp Müller (9.)

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Ausrufezeichen vom MSV Duisburg

Heute, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
1
0
Abpfiff
Der MSV Duisburg antwortet nach der Derby-Pleite bei Rot-Weiss Essen mit einem Sieg gegen den so formstarken Tabellenführer VfL Osnabrück: Florian Krüger schoss nach einer halben Stunde das entscheidende Tor der Hausherren, die den Vorsprung in der Folge verteidigten. Zwar stürmte in der Schlussphase noch ein Zuschauer den Platz, das änderte aber ebenfalls nichts mehr am Ausgang. Der MSV Duisburg hält Anschluss und leistet ausgerechnet Essen Schützenhilfe: RWE hat nämlich nur noch drei Punkte weniger als Osnabrück.

MSV Duisburg – VfL Osnabrück 1:0
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Niklas Jessen, Ben Schlicke, Mert Göckan (71. Can Coskun), Rasim Bulic, Christian Viet, Dominik Kother (72. Conor Noß), Thilo Töpken (63. Lex-Tyger Lobinger), Florian Krüger (81. Leon Müller)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski (26. Theo Janotta), Patrick Kammerbauer (79. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen (79. Robert Tesche), Fridolin Wagner (79. Julian Kania), Tony Rudy Lesueur (68. David Kopacz), Lars Kehl, Ismail Badjie, Robin Meißner
Schiedsrichter: Nico Fuchs
Tore: 1:0 Florian Krüger (30.)

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RWE lässt nichts anbrennen - Abstieg perfekt

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1
3
Rot-Weiss Essen hat den zu erwartenden Auswärtssieg beim Schlusslicht 1. FC Schweinfurt eingefahren - und das hat Folgen: Die Tore von Dickson Abiama (24.), Torben Müsel (39.) und Marvin Obuz (78.) besiegelten nämlich den Abstieg der Schweinfurter, die mit 17 Punkten 19 Punkte Rückstand auf den 1. FC Saarbrücken haben, aber maximal 18 Punkte sind noch zu holen. Damit kehrt der Aufsteiger nach nur einem Jahr zurück in die Regionalliga Bayern. RWE bleibt Zweiter und hat den Rückstand auf Osnabrück verkürzt.

1. FC Schweinfurt 05 – Rot-Weiss Essen 1:3
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (76. Leonard Langhans), Nikolaos Vakouftsis, Devin Angleberger, Sebastian Müller (47. Winners Osawe), Tim Latteier (57. Joshua Endres), Johannes Geis, Erik Shuranov, Dustin Forkel (45. Manuel Wintzheimer) - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Leo Dietz - Co-Trainer: Michael Gehret
Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (76. Marvin Obuz), Michael Schultz, Michael Kostka (77. Ben Hüning), Franci Bouebari, Torben Müsel (85. Ruben Reisig), Ramien Safi (66. Marek Janssen), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (84. Nils Kaiser), Dickson Abiama - Co-Trainer: Dominik Ernst - Co-Trainer: Aaron Beißwenger - Co-Trainer: Paul Freier
Schiedsrichter: Christian Ballweg
Tore: 0:1 Dickson Abiama (24.), 0:2 Torben Müsel (39.), 0:3 Marvin Obuz (78.), 1:3 Michael Schultz (90.+2 Eigentor)

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Thill rettet Waldhof Mannheim

Heute, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
1
1
Abpfiff
Die TSG Hoffenheim II stand kurz vor einem Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim, doch dann schlug Vincent Thill zu: Der Joker stach in der 92. Minute zu und glich damit das 0:1 durch Luis Engels aus. Großartige Auswirkungen hat das Remis auf die Tabelle nicht: Hoffenheim II hat elf Punkte Vorsprung auf den Keller, die Mannheimer rangieren im großen Mittelfeld der 3. Liga.

SV Waldhof Mannheim – TSG 1899 Hoffenheim II 1:1
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Samuel Abifade, Niklas Hoffmann, Oluwaseun Ogbemudia (72. Vincent Thill), Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer (72. Adama Diakhaby) (76. Djayson Mendes), Kushtrim Asallari, Terrence Boyd (58. Diego Michel), Felix Lohkemper, Lovis Bierschenk (72. Tim Sechelmann)
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Valentin Lässig, Yannis Hör (91. Blessing Miguel Makanda), Luca Erlein, Yannik Lührs, Luka Djuric, Paul Hennrich, Florian Micheler (30. Diren Dagdeviren), Luis Engelns, Deniz Zeitler, Yannick Eduardo
Schiedsrichter: Martin Wilke
Tore: 0:1 Luis Engelns (19.), 1:1 Vincent Thill (90.+2)

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Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse

Morgen, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
19:00live

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Liveticker: SC Verl - Hansa Rostock

Morgen, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
19:00live

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Liveticker: FC Ingolstadt - Viktoria Köln

Morgen, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:00live

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Liveticker: VfB Stuttgart II - SSV Ulm

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
19:00live

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So geht es in der 3. Liga weiter

33. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 12.04.26 13:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus
So., 12.04.26 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl
So., 12.04.26 19:30 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

34. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
Sa., 18.04.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
So., 19.04.26 13:30 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
So., 19.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
So., 19.04.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

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