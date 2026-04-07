Schweinfurt steigt ab! Aue fast weg! MSV & Energie gewinnen Topspiele

FC Energie Cottbus – TSV 1860 München 3:0
FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Nyamekye Awortwie-Grant, King Manu, Simon Straudi (87. Anderson Lucoqui), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Jannis Boziaris (59. Justin Butler), Lukas Michelbrink (78. Mladen Cvjetinovic), Erik Engelhardt (78. Ted Tattermusch), Moritz Hannemann (59. Henry Rorig) - Trainer: Claus-Dieter Wollitz
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof (65. Marvin Rittmüller), Raphael Schifferl (46. Lasse Faßmann), Clemens Lippmann, Siemen Voet, Thore Jacobsen, Philipp Maier (46. Samuel Althaus), Kevin Volland (83. Patrick Hobsch), Justin Steinkötter (65. Florian Niederlechner), Sigurd Haugen - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Florian Lechner (Berlin)
Tore: 1:0 Erik Engelhardt (29.), 2:0 Erik Engelhardt (33.), 3:0 Erik Engelhardt (66.)
SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue 1:0
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Oscar Schönfelder (87. Benedikt Bauer), Leopold Wurm, Leo Mätzler, Nicolas Oliveira, Nick Seidel, Noel Eichinger (76. Phil Beckhoff), Philipp Müller (59. Lucas Hermes), Adrian Fein (87. Robin Ziegele), Eric Hottmann (59. Benedikt Saller), Christian Kühlwetter - Trainer: Sascha Hildmann
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Tristan Zobel, Moritz Seiffert, Jonah Fabisch (77. Mika Clausen), Luan Simnica (68. Erik Majetschak), Julian Guttau, Marcel Bär (86. Vincent Ocansey), Ricky Bornschein (77. Julian Günther-Schmidt), Erik Weinhauer - Trainer: Khvicha Shubitidze - Trainer: Enrico Kern
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)
Tore: 1:0 Philipp Müller (9.)
MSV Duisburg – VfL Osnabrück 1:0
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Niklas Jessen, Ben Schlicke, Mert Göckan (71. Can Coskun), Rasim Bulic, Christian Viet, Dominik Kother (72. Conor Noß), Thilo Töpken (63. Lex-Tyger Lobinger), Florian Krüger (81. Leon Müller)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski (26. Theo Janotta), Patrick Kammerbauer (79. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen (79. Robert Tesche), Fridolin Wagner (79. Julian Kania), Tony Rudy Lesueur (68. David Kopacz), Lars Kehl, Ismail Badjie, Robin Meißner
Schiedsrichter: Nico Fuchs
Tore: 1:0 Florian Krüger (30.)
1. FC Schweinfurt 05 – Rot-Weiss Essen 1:3
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (76. Leonard Langhans), Nikolaos Vakouftsis, Devin Angleberger, Sebastian Müller (47. Winners Osawe), Tim Latteier (57. Joshua Endres), Johannes Geis, Erik Shuranov, Dustin Forkel (45. Manuel Wintzheimer) - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Leo Dietz - Co-Trainer: Michael Gehret
Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (76. Marvin Obuz), Michael Schultz, Michael Kostka (77. Ben Hüning), Franci Bouebari, Torben Müsel (85. Ruben Reisig), Ramien Safi (66. Marek Janssen), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (84. Nils Kaiser), Dickson Abiama - Co-Trainer: Dominik Ernst - Co-Trainer: Aaron Beißwenger - Co-Trainer: Paul Freier
Schiedsrichter: Christian Ballweg
Tore: 0:1 Dickson Abiama (24.), 0:2 Torben Müsel (39.), 0:3 Marvin Obuz (78.), 1:3 Michael Schultz (90.+2 Eigentor)
SV Waldhof Mannheim – TSG 1899 Hoffenheim II 1:1
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Samuel Abifade, Niklas Hoffmann, Oluwaseun Ogbemudia (72. Vincent Thill), Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer (72. Adama Diakhaby) (76. Djayson Mendes), Kushtrim Asallari, Terrence Boyd (58. Diego Michel), Felix Lohkemper, Lovis Bierschenk (72. Tim Sechelmann)
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Valentin Lässig, Yannis Hör (91. Blessing Miguel Makanda), Luca Erlein, Yannik Lührs, Luka Djuric, Paul Hennrich, Florian Micheler (30. Diren Dagdeviren), Luis Engelns, Deniz Zeitler, Yannick Eduardo
Schiedsrichter: Martin Wilke
Tore: 0:1 Luis Engelns (19.), 1:1 Vincent Thill (90.+2)
33. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 12.04.26 13:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus
So., 12.04.26 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl
So., 12.04.26 19:30 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg
34. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock
Sa., 18.04.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse
So., 19.04.26 13:30 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen
So., 19.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue
So., 19.04.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim
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