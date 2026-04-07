Schweinfurt steigt ab! Aue fast weg! MSV & Energie gewinnen Topspiele

Der 1. FC Schweinfurt ist aus der 3. Liga abgestiegen! – Foto: Julien Christ / sportfotografi

In der 3. Liga steigt der 32. Spieltag am Dienstag und am Mittwoch. Der 1. FC Schweinfurt ist nach einer Pleite gegen Rot-Weiss Essen abgestiegen. Auch Erzgebirge Aue steht vor dem Gang in die Regionalliga. Während Waldhof Mannheim spät ausgleicht, schlägt der MSV Duisburg Tabellenführer VfL Osnabrück. Außerdem bejubelt Energie Cottbus eine Engelhardt-Gala gegen den TSV 1860 München.

Was für ein Spiel von Erik Engelhardt! Der Stürmer von Energie Cottbus traf im Topspiel gleich dreimal gegen den TSV 1860 München, der im Rennen um die 2. Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten hat. Die "Löwen" haben nach den weiteren Ergebnissen am Dienstag satte zehn Punkte Rückstand - das dürfte es gewesen sein! Cottbus ist als Dritter weiterhin ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen, vor allem mit solchen Einzelleistungen!

Der SSV Jahn Regensburg und der FC Erzgebirge Aue geizten am Dienstagabend mit Treffern, so fiel nämlich schon in der 9. Minute die Entscheidung: Philipp Müller jubelte für die Hausherren, die im Mittelfeld rangieren. Für Aue wird der Abstieg derweil immer wahrscheinlicher und könnte gegebenfalls schon am Wochenende Realität werden. SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue 1:0

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Oscar Schönfelder (87. Benedikt Bauer), Leopold Wurm, Leo Mätzler, Nicolas Oliveira, Nick Seidel, Noel Eichinger (76. Phil Beckhoff), Philipp Müller (59. Lucas Hermes), Adrian Fein (87. Robin Ziegele), Eric Hottmann (59. Benedikt Saller), Christian Kühlwetter - Trainer: Sascha Hildmann

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Tristan Zobel, Moritz Seiffert, Jonah Fabisch (77. Mika Clausen), Luan Simnica (68. Erik Majetschak), Julian Guttau, Marcel Bär (86. Vincent Ocansey), Ricky Bornschein (77. Julian Günther-Schmidt), Erik Weinhauer - Trainer: Khvicha Shubitidze - Trainer: Enrico Kern

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)

Tore: 1:0 Philipp Müller (9.) ________________ Ausrufezeichen vom MSV Duisburg

Der MSV Duisburg antwortet nach der Derby-Pleite bei Rot-Weiss Essen mit einem Sieg gegen den so formstarken Tabellenführer VfL Osnabrück: Florian Krüger schoss nach einer halben Stunde das entscheidende Tor der Hausherren, die den Vorsprung in der Folge verteidigten. Zwar stürmte in der Schlussphase noch ein Zuschauer den Platz, das änderte aber ebenfalls nichts mehr am Ausgang. Der MSV Duisburg hält Anschluss und leistet ausgerechnet Essen Schützenhilfe: RWE hat nämlich nur noch drei Punkte weniger als Osnabrück. MSV Duisburg – VfL Osnabrück 1:0

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Niklas Jessen, Ben Schlicke, Mert Göckan (71. Can Coskun), Rasim Bulic, Christian Viet, Dominik Kother (72. Conor Noß), Thilo Töpken (63. Lex-Tyger Lobinger), Florian Krüger (81. Leon Müller)

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski (26. Theo Janotta), Patrick Kammerbauer (79. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen (79. Robert Tesche), Fridolin Wagner (79. Julian Kania), Tony Rudy Lesueur (68. David Kopacz), Lars Kehl, Ismail Badjie, Robin Meißner

Schiedsrichter: Nico Fuchs

Tore: 1:0 Florian Krüger (30.) ________________ RWE lässt nichts anbrennen - Abstieg perfekt

Rot-Weiss Essen hat den zu erwartenden Auswärtssieg beim Schlusslicht 1. FC Schweinfurt eingefahren - und das hat Folgen: Die Tore von Dickson Abiama (24.), Torben Müsel (39.) und Marvin Obuz (78.) besiegelten nämlich den Abstieg der Schweinfurter, die mit 17 Punkten 19 Punkte Rückstand auf den 1. FC Saarbrücken haben, aber maximal 18 Punkte sind noch zu holen. Damit kehrt der Aufsteiger nach nur einem Jahr zurück in die Regionalliga Bayern. RWE bleibt Zweiter und hat den Rückstand auf Osnabrück verkürzt. 1. FC Schweinfurt 05 – Rot-Weiss Essen 1:3

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (76. Leonard Langhans), Nikolaos Vakouftsis, Devin Angleberger, Sebastian Müller (47. Winners Osawe), Tim Latteier (57. Joshua Endres), Johannes Geis, Erik Shuranov, Dustin Forkel (45. Manuel Wintzheimer) - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Leo Dietz - Co-Trainer: Michael Gehret

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (76. Marvin Obuz), Michael Schultz, Michael Kostka (77. Ben Hüning), Franci Bouebari, Torben Müsel (85. Ruben Reisig), Ramien Safi (66. Marek Janssen), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (84. Nils Kaiser), Dickson Abiama - Co-Trainer: Dominik Ernst - Co-Trainer: Aaron Beißwenger - Co-Trainer: Paul Freier

Schiedsrichter: Christian Ballweg

Tore: 0:1 Dickson Abiama (24.), 0:2 Torben Müsel (39.), 0:3 Marvin Obuz (78.), 1:3 Michael Schultz (90.+2 Eigentor) ________________ Thill rettet Waldhof Mannheim Heute, 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 1 1 Abpfiff Die TSG Hoffenheim II stand kurz vor einem Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim, doch dann schlug Vincent Thill zu: Der Joker stach in der 92. Minute zu und glich damit das 0:1 durch Luis Engels aus. Großartige Auswirkungen hat das Remis auf die Tabelle nicht: Hoffenheim II hat elf Punkte Vorsprung auf den Keller, die Mannheimer rangieren im großen Mittelfeld der 3. Liga. SV Waldhof Mannheim – TSG 1899 Hoffenheim II 1:1

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Samuel Abifade, Niklas Hoffmann, Oluwaseun Ogbemudia (72. Vincent Thill), Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer (72. Adama Diakhaby) (76. Djayson Mendes), Kushtrim Asallari, Terrence Boyd (58. Diego Michel), Felix Lohkemper, Lovis Bierschenk (72. Tim Sechelmann)

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Valentin Lässig, Yannis Hör (91. Blessing Miguel Makanda), Luca Erlein, Yannik Lührs, Luka Djuric, Paul Hennrich, Florian Micheler (30. Diren Dagdeviren), Luis Engelns, Deniz Zeitler, Yannick Eduardo

Schiedsrichter: Martin Wilke

Tore: 0:1 Luis Engelns (19.), 1:1 Vincent Thill (90.+2) ________________ Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse Morgen, 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie TSV Havelse TSV Havelse 19:00 live PUSH ________________ Liveticker: SC Verl - Hansa Rostock

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So geht es in der 3. Liga weiter

33. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II

Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04

Sa., 11.04.26 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball

So., 12.04.26 13:30 Uhr VfL Osnabrück - FC Energie Cottbus

So., 12.04.26 16:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SC Verl

So., 12.04.26 19:30 Uhr TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg



34. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Verl - Viktoria Köln

Sa., 18.04.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - F.C. Hansa Rostock

Sa., 18.04.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Havelse

So., 19.04.26 13:30 Uhr FC Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen

So., 19.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Erzgebirge Aue

So., 19.04.26 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

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