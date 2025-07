Schweinfurt startet in Köln - Test-Doppelpack gegen Ost-Kultklubs

Die Spannung steigt langsam beim Meister der Regionalliga Bayern. Am heutigen Donnerstag hat der DFB den Spielplan für die kommende Saison in der 3. Liga veröffentlicht. Demnach starten die Schweinfurter am 1. Spieltag (02./03.08.)mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Das erste Heimspiel (08.-10.08.) hat es gleich in sich, wenn der FC Energie Cottbus ins Sachs-Stadion kommt. Die genauen Ansetzungen der Partien will der DFB so schnell wie möglich bekanntgeben.

Bevor es aber in der Liga losgeht, stehen den 05ern noch vier intensive Wochen Vorbereitung bevor. Bislang ist Cheftrainer Victor Kleinhenz sehr zufrieden. Nach dem 5:1-Testspielsieg am Sonntag gegen den Regionalliga-Aufsteiger VfB Eichstätt sagte der 34-Jährige: "Die ersten zehn Tage der Vorbereitung waren sehr gelungen. Was mich beeindruckt ist das Miteinander, das die Jungs auf, aber vor allem auch neben dem Platz demonstrieren. Das ist faszinierend. Wir haben intensiv gearbeitet und konditionell definitiv richtig gute Fortschritte gemacht. Das Fundament, das wir bereits geschaffen haben, ist durchaus brauchbar."



Am morgigen Freitag (in Gotha) und am Samstag treten die Schnüdel zu einem Test-Doppelpack gegen die thüringischen Kultklubs Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena an. "Das werden die ersten richtigen Gradmesser. Da wird`s zünftig zur Sache gehen", meint Kleinhenz, der den kompletten Kader zur Verfügung hat.



So sieht der erste Spieltag in der 3. Liga aus: