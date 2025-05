Schweinfurt feiert seine Meister - Hochspannung im Keller

Die Saison geht zu Ende: Der 34. und damit letzte Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an. Schweinfurt 05 steht bekanntlich bereist als Meister fest. Am Freitagabend im abschließenden Heimspiel gegen den FC Augsburg II wird noch einmal richtig Partystimmung aufkommen, wenn die Schnüdel die Meisterschale überreicht bekommen. Spannung herrscht noch im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Wer packt es - und wer muss den Gang in die Relegation antreten. Nach dem viel kritisierten Nichtantritt von Türkgücü München wird die Viktoria aus Aschaffenburg drei Punkte am grünen Tisch erhalten. Und nach dem gestrigen Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg ist klar, dass das Tabellenbild auf den letzten Metern nicht noch gravierend ändern wird. Heißt: Der TSV Aubstadt (zu Gast beim FC Eintracht Bamberg) und der TSV Schwaben Augsburg (empfängt den FC Bayern II) stehen unter Zugzwang. Die Aubstäder haben ein Endspiel vor sich, müssen in Bamberg gewinnen, ansonsten geht`s in die Relegation. Die Schwabenritter brauchen mindestens einen Zähler. Richtig knifflig wird`s dann, wenn alle drei betroffenen Teams auf 40 Punkte kommen. Dann würde zunächst die Tordifferenz herangezogen werden, anschließend wäre dann die Anzahl der mehr geschossenen Tore ausschlaggebend. Und sollte dann noch immer keine Entscheidung gefallen sein, würde der direkte Vergleich herangezogen werden. Nach aktuellem Stand, wenn alle drei Teams auf 40 Punkte kommen würden, müsste Viktoria Aschaffenburg aufgrund der schlechtesten Tordifferenz in die Relegation.