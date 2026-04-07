 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Schweinfurt 05 steht als Absteiger in die Regionalliga fest

Dienstag - 32. Spieltag: 1:3-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Essen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser
Da konnte auch der Himmel nicht helfen in dieser Saison: In Schweinfurt reichte es einfach nicht für die 3. Liga.
Da konnte auch der Himmel nicht helfen in dieser Saison: In Schweinfurt reichte es einfach nicht für die 3. Liga. – Foto: Christ

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Der 1. FC Schweinfurt 05 hat am Dienstagabend sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen mit 1:3 verloren - und das völlig verdient! Die Niederlage gegen RWE, das weiter fest vom Aufstieg in die 2. Liga träumen darf, hat zugleich den Abstieg der Schnüdel in die Regionalliga Bayern zur Folge.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
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Rot-Weiss Essen
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Eine große Überraschung ist es wahrlich nicht mehr, jetzt ist es aber auch rein rechnerisch fix: Der FC 05 muss nach nur einem Jahr wieder zurück in die viertklassige Regionalliga. Sechs Spieltage vor Saisonende haben die Verantwortlichen nun Planungssicherheit. In welcher personellen Konstellation es rund ums Sachs-Stadion in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern weitergeht, das ist noch ungewiss. Die spannendste Frage wird sein: Macht Cheftrainer Jermaine Jones weiter? Diese und andere Fragen werden in den kommenden Wochen in Schweinfurt zu beantworten sein.


Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – Rot-Weiss Essen 1:3 (0:2)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (76. Leonard Langhans), Nikolaos Vakouftsis (78. Nico Grimbs), Devin Angleberger, Sebastian Müller (46. Winners Osawe), Tim Latteier (57. Joshua Endres), Johannes Geis, Erik Shuranov, Dustin Forkel (46. Manuel Wintzheimer) - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Leo Dietz - Co-Trainer: Michael Gehret
Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (76. Marvin Obuz), Michael Schultz, Michael Kostka (77. Ben Hüning), Franci Bouebari, Torben Müsel (85. Ruben Reisig), Ramien Safi (66. Marek Janssen), Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (84. Nils Kaiser), Dickson Abiama - Co-Trainer: Dominik Ernst - Co-Trainer: Aaron Beißwenger - Co-Trainer: Paul Freier
Schiedsrichter: Christian Ballweg
Tore: 0:1 Dickson Abiama (24.), 0:2 Torben Müsel (39.), 0:3 Marvin Obuz (78.), 1:3 Michael Schultz (90.+2 Eigentor)