Schweinfurt 05 steht als Absteiger in die Regionalliga fest

Da konnte auch der Himmel nicht helfen in dieser Saison: In Schweinfurt reichte es einfach nicht für die 3. Liga. – Foto: Christ

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat am Dienstagabend sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen mit 1:3 verloren - und das völlig verdient! Die Niederlage gegen RWE, das weiter fest vom Aufstieg in die 2. Liga träumen darf, hat zugleich den Abstieg der Schnüdel in die Regionalliga Bayern zur Folge.

Eine große Überraschung ist es wahrlich nicht mehr, jetzt ist es aber auch rein rechnerisch fix: Der FC 05 muss nach nur einem Jahr wieder zurück in die viertklassige Regionalliga. Sechs Spieltage vor Saisonende haben die Verantwortlichen nun Planungssicherheit. In welcher personellen Konstellation es rund ums Sachs-Stadion in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern weitergeht, das ist noch ungewiss. Die spannendste Frage wird sein: Macht Cheftrainer Jermaine Jones weiter? Diese und andere Fragen werden in den kommenden Wochen in Schweinfurt zu beantworten sein.



Alles auf einen Blick: