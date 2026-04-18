Schweinfurt 05: Neustart in der Regionalliga ohne Coach Jermaine Jones

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat am Samstagnachmittag ein respektables 0:0 zuhause gegen Aufstiegsaspirant Hansa Rostock geholt. Das geriet allerdings zur Nebensache, denn vor Anpfiff klärte Coach Jermaine Jones seine Zukunft...
Zum Spiel: Der prall gefüllte Gästeblock peitschte die Rostocker nach vorne, doch Hansa wollte über 90 Minuten einfach kein Treffer gelingen. Auch, weil Schweinfurts Keeper Toni Stahl eine klasse Partie machte. Für Schweinfurt ein Achtungserfolg, für die "Kogge" ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen beim feststehenden Absteiger.
1. FC Schweinfurt 05 – F.C. Hansa Rostock 0:0
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein (61. Manuel Wintzheimer), Devin Angleberger (79. Johannes Geis), Sebastian Müller, Tim Latteier (88. Thomas Meißner), Nico Grimbs (61. Michael Dellinger)
FC Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen (78. David Hummel), Jan Mejdr (46. Christian Kinsombi), Florian Carstens, Viktor Bergh, Marco Schuster, Jonas Dirkner, Kenan Fatkic (78. Lukas Wallner), Adrien Lebeau (67. Lukas Kunze), Maximilian Krauß (67. Andreas Voglsammer), Emil Holten
Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt) - Zuschauer: 7675
Tore: keine Tore
Rot: Ekin Çelebi (85./1. FC Schweinfurt 05/tritt auf den rechten Fuß von Carsten)