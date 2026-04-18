 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Schweinfurt 05: Neustart in der Regionalliga ohne Coach Jermaine Jones

Die Schnüdel brauchen für die kommende Saison einen neuen Trainer

von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Der Nebel hat sich gelichtet: Jermaine Jones (weißes T-Shirt) wird nicht in Schweinfurt bleiben. – Foto: Imago Images

Jermaine Jones
Der 1. FC Schweinfurt 05 hat am Samstagnachmittag ein respektables 0:0 zuhause gegen Aufstiegsaspirant Hansa Rostock geholt. Das geriet allerdings zur Nebensache, denn vor Anpfiff klärte Coach Jermaine Jones seine Zukunft...

1. FC Schweinfurt 05
F.C. Hansa Rostock
0
Am Mikrofon von Magenta Sport sagte Jermaine Jones vor dem Duell mit der "Kogge" befragt nach seiner Zukunft in Schweinfurt folgendes: "So wie es aussieht, weiß keiner so richtig, wo wir stehen, vor allem im kommenden Jahr. Ich habe der Mannschaft persönlich gesagt, dass ich nächste Saison nicht hier sein werde und der Verein sich neu aufstellen wird." Durch die Blume ließ Jones auch durchblicken, dass es in der kommenden Spielzeit in Schweinfurt schwer werden dürfte mit professionellem Fußball: "Ich habe immer verdeutlicht, dass ich unter professionellen Bedingungen arbeiten will."

Zum Spiel: Der prall gefüllte Gästeblock peitschte die Rostocker nach vorne, doch Hansa wollte über 90 Minuten einfach kein Treffer gelingen. Auch, weil Schweinfurts Keeper Toni Stahl eine klasse Partie machte. Für Schweinfurt ein Achtungserfolg, für die "Kogge" ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen beim feststehenden Absteiger.

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – F.C. Hansa Rostock 0:0
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein (61. Manuel Wintzheimer), Devin Angleberger (79. Johannes Geis), Sebastian Müller, Tim Latteier (88. Thomas Meißner), Nico Grimbs (61. Michael Dellinger)
FC Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen (78. David Hummel), Jan Mejdr (46. Christian Kinsombi), Florian Carstens, Viktor Bergh, Marco Schuster, Jonas Dirkner, Kenan Fatkic (78. Lukas Wallner), Adrien Lebeau (67. Lukas Kunze), Maximilian Krauß (67. Andreas Voglsammer), Emil Holten
Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt) - Zuschauer: 7675
Tore: keine Tore
Rot: Ekin Çelebi (85./1. FC Schweinfurt 05/tritt auf den rechten Fuß von Carsten)