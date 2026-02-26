Schweigeminute im Fußballbezirk und Staffeltag News aus den Bezirken: Was hat sich getan? von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Bei den Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Enz/Murr Anlässlich des Todes von Rainer Konrad bitten wir darum, vor jedem Spiel im Bezirk am kommenden Wochenende eine Schweigeminute zu seinem Gedenken abzuhalten. Mit dieser Schweigeminute möchten wir Rainer Konrad die letzte Ehre erweisen und seinem unermüdlichen Engagement für den Fußballsport danken. Sein Einsatz, seine Leidenschaft und sein Wirken haben den gesamten Bezirk nachhaltig geprägt.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall Freizeit- und Breitensport: Beim Staffeltag in Gaildorf vor rund 35 Teilnehmern verabschiedete Markus Bührer, Referent für Freizeit- und Breitensport, Karl Wüst, der jahrelang als zuverlässiger Staffelleiter das Amt innehatte. Bei den Neuwahlen wurden Markus Bührer sowie Martin Basler aus Staffelleiter jeweils einstimmig gewählt. Weitere Themen waren die Termine 2026 (Württembergische Ü-Meisterschaften Kleinfeld am Samstag, 20.06.2026 (SV Magstadt), Württembergische Ü40-Großfeldmeisterschaft am Samstag, 27.06.2026 beim DJK-TSV Bieringen in Franken, die Württembergischen Walking Football-Meisterschaften finden am Samstag, 11. Juli 2026 statt (Ort noch offen). Außerdem finden die Süddeutschen Ü32-Großfeldmeisterschaften am 25./26.07. 2026 statt (Ort noch nicht bekannt).

