Schwarz-Weiß Essen im Achtelfinale des Niederrheinpokals

Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat die hohe Hürde im Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve 63/03 erfolgreich übersprungen: Beim Ligakonkurrenten zeigten die Schwarz-Weißen eine konzentrierte Leistung und setzten sich mit 2:0 (1:0) durch. In der letzten Saison gab es auch schon diese Partie in der zweiten Runde des Pokals, aber vor einem Jahr konnte sich der ETB „nur“ mit 1:0 in der Schwanenstadt durchsetzen. Für die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld geht es am kommenden Sontag mit dem Meisterschaftsspiel bei den Sportfreunden Niederwenigern weiter.