Schwandorf sucht wieder seinen Stadtmeister Neun Schwandorfer Vereine kämpfen nach zwei Jahren Pause um die Stadtmeisterschaft

Zwei Jahre lang konnte aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Schwandorfer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft durchgeführt werden, doch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Am 11. Dezember 2022 treffen sich alle städtischen Vereine zu diesem traditionellen Turnier, das in der Vergangenheit stets auch eine Vielzahl an Zuschauern begeistert hatte.

Am vergangenen Mittwochabend trafen sich die Vertreter der einzelnen Vereine mit Karin Frankerl, der Vorsitzenden des Stadtverbands für Sport, zur Besprechung der Regularien und zur Gruppenauslosung im Sportheim des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Der SVSE wird in diesem Jahr mit seiner 2. Mannschaft als Ausrichter fungieren. Teilnehmen werden alle verbliebenen Vereine aus dem Schwandorfer Stadtgebiet, zu welchen auch der FC Vatanspor zählt, der nach Lage der Dinge aber wohl außer Konkurrenz antreten wird, weil die Aufnahme in den Stadtverband erst noch erfolgen muss.



Karin Frankerl zeigte sich erfreut , dass dieses Turnier von allen Klubs angenommen wird. Einig waren sich alle Anwesenden beim Treffen auch darüber, dass das AH-Turnier in den Sommer verlegt und als Kleinfeldturnier durchgeführt wird. Mit dabei soll dann auch eine Mannschaft aus Schwandorfs Partnerstadt Sokolov sein. Als Ausrichter des am 15. Juli 2023 stattfindenden sportlichen Vergleiches wird voraussichtlich der SC Weinberg fungieren, der dann sein Jubiläum feiert.



Die Stadtmeisterschaft am 11. Dezember soll um 13 Uhr beginnen und mit der Siegerehrung im Konard-Max-Kunz-Saal der Oberpfalzhalle um etwa 20 Uhr enden. Die Begrüßung aller Vereine wird Karin Frankerl um 12.45 Uhr übernehmen. Gespielt werden jeweils einmal zwölf Minuten, im Finale zweimal zehn Minuten, immer ohne Bande. Der Eintrittspreis wurde auf vier Euro für Herren und zwei Euro für Damen und Jugendliche festgelegt. Nächster Ausrichter im Jahr 2023 wird der TSV 1880 Schwandorf sein. Den genauen Spielplan mit den Hallenregeln sollen die Teilnehmer rechtzeitig erhalten. Die zwei Erstplatzierten aus jeder Gruppe dringen in das Halbfinale vor, der Fünfte aus Gruppe A ist automatisch Neunter des Gesamtteilnehmerfeldes. Alle übrigen Platzierungsspiele werden ausgespielt. Der Stadtmeister erhält den Siegerteller, die drei besten Teams der Endabrechnung bekommen einen Spielball.



Gruppe A: SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Bezirksliga Süd), ASV Fronberg (A-Klasse Nord), TSV 1880 Schwandorf (A-Klasse Süd), SV Haselbach (Kreisklasse Nord), FC Vatanspor Schwandorf (B-Klasse 5)



Gruppe B: FT Eintracht Schwandorf (Kreisliga West), SC Weinberg Schwandorf (Kreisklasse Nord), TSV Klardorf (A-Klasse Süd), SC Kreith-Pittersberg (A-Klasse Nord)