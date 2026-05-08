Schwalmstadt im Sparmodus – Mengeringhausen steigt ab

Die FSG Gudensberg geht nach dem 3:0-Coup bei Spitzenreiter Schwalmstadt mit breiter Brust in das Heimspiel gegen Wolfhagen II. Im Hinspiel verlor die FSG allerdings mit 1:2 bei einer der schwächsten Vorstellungen der Saison – entsprechend groß ist der Wunsch nach Wiedergutmachung. Mit einem Sieg könnte Gudensberg Rang zwei weiter absichern. Wolfhagen II hat zuletzt gegen Mengeringhausen verloren und braucht selbst wieder ein Erfolgserlebnis.

Verfolger unter sich

Der TSV Korbach hat 52 Punkte, Neukirchen/Röllshausen steht bei 48 – es ist eines der wichtigsten Duelle des Spieltags im oberen Bereich. Korbach ließ im Derby in Altenlotheim spät zwei Punkte liegen, während Neukirchen beim 5:1 gegen Edermünde ein Ausrufezeichen setzte. Für beide geht es darum, im Verfolgerfeld nicht abzureißen. Wer hier gewinnt, geht mit deutlich besserem Gefühl in die letzten Wochen.

Meisterschaft im Blick

Der VfB Schrecksbach empfängt den 1. FC Schwalmstadt – und damit den Tabellenführer, der nach dem 0:3 gegen Gudensberg eine Reaktion zeigen will. Für Schwalmstadt war die Niederlage im Spitzenspiel der verpasste erste Matchball zum Aufstieg, trotzdem bleibt der Vorsprung komfortabel. Schrecksbach steht bei 22 Punkten und braucht im Tabellenkeller jeden Zähler. Die Rollen sind klar verteilt, doch genau solche Spiele leben vom Versuch, den Favoriten möglichst lange zu beschäftigen.

Gegen die Formkrise

Für FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz ist das Heimspiel gegen den TSV Mengsberg eine der letzten Chancen, noch einmal näher heranzurücken. FeLoNi steht mit 16 Punkten auf Rang 15, Mengsberg hat sich mit 31 Punkten zuletzt deutlich Luft verschafft. Die Engelhainer kommen nach klaren Siegen gegen Altenlotheim und Schrecksbach mit Selbstvertrauen. FeLoNi dagegen muss punkten, wenn der Abstand nach oben nicht endgültig zu groß werden soll. Druck hochhalten

Der SC Edermünde empfängt die SG Brunslar/Wolfershausen am Hahn und will nach der deutlichen Niederlage in Neukirchen wieder in die Spur. Die Gastgeber spielen die restlichen Partien der Saison vor heimischem Publikum und wollen möglichst viele Punkte holen. Brunslar hat zuletzt beim 2:2 gegen FeLoNi einen Punkt mitgenommen, steht mit 28 Zählern aber weiter in einem Bereich, in dem jeder weitere Zähler zählt. Für Edermünde geht es darum, Rang drei zu behaupten und den Druck auf Gudensberg hochzuhalten. Moral bestätigen

TuSpo Mengeringhausen empfängt den Melsunger FV 08 und dürfte nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Wolfhagen II mit etwas mehr Selbstvertrauen antreten. Die Lage bleibt mit neun Punkten am Tabellenende schwierig, doch der TuSpo hat zuletzt bewiesen, dass er auch etablierte Teams schlagen kann. Melsungen steht bei 33 Punkten im Mittelfeld und will nach der Niederlage gegen Schauenburg wieder punkten. Für Mengeringhausen geht es darum, die gute Moral der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Offene Aufgabe