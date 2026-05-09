Zwei verschiedene Halbzeiten

Spielerisch bot die erste Halbzeit zunächst wenig. Sand hatte häufiger den Ball, fand gegen kompakte Altenlotheimer aber kaum klare Wege in den Strafraum. Die beste Gelegenheit der Gastgeber hatte Sefa Cetinkaya, dessen direkter Freistoß von Niklas Laukel an die Latte gelenkt wurde. Kurz darauf sorgte Hendrik Wickert für den Höhepunkt der ersten Hälfte: Nach einem Ballgewinn sah er den weit vor dem Tor stehenden Torben Nickel und traf mit einem Distanzschuss von Höhe der Mittellinie zum 0:1.

Hektischer Start

Nach der Pause nahm die Partie sofort Fahrt auf. Sand wechselte mit Nico Döring und Arijan Ferati frische Offensivkräfte ein und kam prompt zum Ausgleich: Nach einem Pfostentreffer staubte Jason Dumler zum 1:1 ab. Die Antwort der Gäste fiel jedoch fast im Gegenzug. Spielertrainer Robin Wissemann startete aus abseitsverdächtiger Position durch und schob zur erneuten Führung ein. Nur eine Minute später schwächte sich Altenlotheim selbst, als Patrick Wissemann nach einem Foulspiel an der Mittellinie Gelb-Rot sah.

Sand drückte nun stärker, brauchte aber bis zur 75. Minute, um die Überzahl in ein Tor umzumünzen. Nach einer Ecke legte Sebastian Löcke für Waly Ahmad Saddiqi auf, der zum 2:2 traf. Die Partie schien nun zu kippen, doch Altenlotheim schlug erneut zurück: Sascha von Drach eroberte den Ball von Saddiqi, ging entschlossen Richtung Tor und vollendete in der 84. Minute zum 2:3.