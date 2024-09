Schwache 2. Hälfte führt zur nächsten Neureuter Heimniederlage

Die Hausherren starteten gut in die Partie, bis nach wenigen Minuten auch die Gäste besser ins Spiel kamen und so bei frühherbstlichem Wetter eine ausgeglichene Anfangsphase entstand. Die erste vielversprechende Möglichkeit im Spiel konnte nach zehn Minuten der ATSV verbuchen, Keeper Mattern war jedoch auf dem Posten. Daniel Weidner leitete kurze Zeit später mit einem Lattenschuss (14‘) die beste Phase der Gastgeber ein. Bereits nach 23 Minuten musste Neureut das erste Mal verletzungsbedingt wechseln. Ohne Kontakt mit dem Gegner ging Hennemann zu Boden und griff sich ans Knie. Der FCN war nun klar am Drücker, schaffte es aber nicht, sich mit der Führung zu belohnen. Marsel Begovic und Julian Karle hatten die besten Chancen und die Führungstreffer auf dem Fuß beziehungsweise auf dem Kopf. Begovics Schuss sowie den Kopfball von Karle klärte allerdings der starke Schlussmann des ATSV, Michael Müller, sehenswert in letzter Sekunde. Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte schließlich den Gästen. Auch am Neureuter Tor knallte der Ball an die Latte (37‘), bevor Kleinsteinbach zu einer Folge von gefährlichen Angriffen und Eckbällen kam, die ein ebenfalls starker Lukas Mattern im Neureuter Tor vereitelte. Mit der letzten Aktion in der ersten Hälfte kam es am linken Strafraumrand zum Freistoß für die Gäste. Steven Aymar zog die Kugel direkt aufs Tor zur 0:1 Führung. Mit der aus Neureuter Sicht unnötigen Führung für die Gäste ging es in die Pause.