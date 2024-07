Schwabing siegt beim SVD

Beim Beirksligisten der Oststaffel, dem SV Dornach, testete Schwabing am Freitagabend und gewann mit 3:0 (1:0).

Zur Pause kamen nur Ali Al-Dulaimi und Flo Mayer in die Partie. Erst ab der 70.Minute war die Startelf vollständig beim Auslaufen neben dem Platz.

Am Sonntag um 11:30 findet das letzte Vorbereitungsspiel von Schwabing beim Bezirksliga-Aufsteiger SV-Planegg-Krailling statt. Dann wird es ernst, wenn am Sonntag, den 21.07.24 der VfB Hallbergmoos zum Landesliga-Auftakt an die Guerickestraße kommt. ma