Schwabenritter mit Big Points - Nürnberg entscheidet Schlagabtausch

Im Duell zweier Abstiegskandidaten setzten sich schließlich die Schwabenritter durch und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. Vor allem in der ersten Halbzeit kam aus Memminger Sicht zu wenig. Die Gäste verzeichneten zwar gute Möglichkeiten, konnten diese im ersten Durchgang jedoch noch nicht in Zählbares ummünzen. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ähnliches Bild: Augsburg blieb das aktivere Team und kam zu weiteren guten Gelegenheiten, die zunächst ungenutzt blieben. Der in der 72. Minute eingewechselte Ramser sorgte schließlich für die Entscheidung, als er nur drei Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer der Partie erzielte. Durch den Sieg springen die Schwabenritter vorerst auf den 14. Tabellenplatz.

Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): „Wir haben heute leider eine sehr enttäuschende Leistung zu einem ungünstigen Zeitpunkt gezeigt, waren über weite Strecken einfach die schlechtere Mannschaft gegen einen sehr motivierten Gegner aus Augsburg und haben am Ende verdient verloren.“