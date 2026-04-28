Schwabenritter mit Big Points - Nürnberg entscheidet Schlagabtausch

Dieses Spiel hielt, was es versprach: pure Spannung von Anfang an. Zu Beginn kamen die Gäste besser in die Partie und gingen durch Kusanovic in der 20. Minute in Führung. Nur eine Minute später erhöhte dieser sogar auf 2:0, nachdem er alleine auf Burghausen-Keeper Schöller zulief und diesem keine Chance ließ. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und meldeten sich schnell zurück: Nur kurze Zeit später verkürzte Agbaje auf 1:2. Die Partie blieb in der Folge temporeich, denn keine zehn Minuten später stellten die Gäste den alten Abstand wieder her als Maboulou zum 3:1 traf. Damit war die torreiche erste Hälfte allerdings noch nicht abgeschlossen, da Wacker kurz vor der Pause erneut zuschlug: In der 39. Minute nutzte Tom Sanne eine Gelegenheit und stellte den 2:3-Pausenstand aus Sicht der Gastgeber her. Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen zunächst etwas, ehe die Hausherren nach rund 15 Minuten zum verdienten Ausgleich kamen. Kapitän Bachschmid fasste sich dabei ein Herz und traf vom rechten Strafraumeck sehenswert ins Kreuzeck zum 3:3. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz, da die Gäste bereits sechs Minuten später erneut erfolgreich waren und den Treffer erzielten, der letztlich den Endstand in dieser abwechslungsreichen Begegnung besiegelte.
Michael Hahn (Pressesprecher ClubNachwuchs): „Beide Mannschaften haben von Anfang an viel Gas gegeben und alles reingeworfen. Nach unseren ersten beiden Treffern hätten wir wahrscheinlich etwas wacher sein müssen. Burghausen kam dann stark aus der Halbzeit und glich aus. Bis zum Ende haben wir dann gut verteidigt, weswegen es am Ende wahrscheinlich auch ein verdienter Sieg ist.“
Im Duell zweier Abstiegskandidaten setzten sich schließlich die Schwabenritter durch und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. Vor allem in der ersten Halbzeit kam aus Memminger Sicht zu wenig. Die Gäste verzeichneten zwar gute Möglichkeiten, konnten diese im ersten Durchgang jedoch noch nicht in Zählbares ummünzen. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ähnliches Bild: Augsburg blieb das aktivere Team und kam zu weiteren guten Gelegenheiten, die zunächst ungenutzt blieben. Der in der 72. Minute eingewechselte Ramser sorgte schließlich für die Entscheidung, als er nur drei Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer der Partie erzielte. Durch den Sieg springen die Schwabenritter vorerst auf den 14. Tabellenplatz.
Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): „Wir haben heute leider eine sehr enttäuschende Leistung zu einem ungünstigen Zeitpunkt gezeigt, waren über weite Strecken einfach die schlechtere Mannschaft gegen einen sehr motivierten Gegner aus Augsburg und haben am Ende verdient verloren.“