Schützenfeste in München – Favoriten festigen Plätze

Zweistellige Ergebnisse schockieren die Liga!

Das Fußballwochenende in der C-Klasse 4 startete bereits am Freitag mit einem regelrechten Offensiv-Feuerwerk. Der FC Teutonia München III ließ dem BSC Sendling München III keine Chance und siegte in einer einseitigen Partie zweistellig. Am Samstag setzte sich der Torreigen fort, als die SG FC Espanol M II beim FC Hertha München 1922 III einen souveränen Auswärtssieg einfuhr und damit ihre Ambitionen auf die Meisterschaft untermauerte. Die Gastgeber blieben an diesem Tag ohne eigenen Treffer und verharren am Tabellenende.

Wer kann diese Torfabriken noch stoppen?

Der Sonntag stand ganz im Zeichen extremer Ergebnisse. In einer völlig einseitigen Begegnung schenkte der SV München Laim II dem SC München Süd II sage und schreibe zwanzig Gegentreffer ein. Etwas knapper, aber nicht minder torreich, ging es zwischen dem SV 1880 München II und der DJK Pasing IV zu, wobei die Gäste am Ende die Oberhand behielten und die zehn Tore vollmachten. In den weiteren Sonntagsspielen ging es deutlich enger zu: Afghanistan Motahed II entführte drei Punkte von den Sportfreunden 03 Pasing II, während sich der Post-SV München II in einem hart umkämpften Match knapp dem Team von Latino Munich II geschlagen geben musste.

Tabelle und Aufstiegskampf

Nach diesem ereignisreichen Spieltag thront die SG FC Espanol M II weiterhin mit 52 Punkten an der Spitze der Tabelle. Dicht auf den Fersen ist die DJK Pasing IV mit 51 Punkten auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Der SV München Laim II lauert mit 46 Punkten auf Rang drei. Am Ende des Tableaus kämpfen der Post-SV München II und der FC Hertha München 1922 III um den Anschluss, wobei in dieser Liga keine Absteiger vorgesehen sind.