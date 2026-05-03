 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Schützenfeste in München – Favoriten festigen Plätze

Torflut am 23. Spieltag der C-Klasse 4

von Helmut Kampa · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser

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C-Klasse 4
Post SV Münc II
DJK Pasing IV
SV Laim II
BSC Sendling III
Zweistellige Ergebnisse schockieren die Liga!
Das Fußballwochenende in der C-Klasse 4 startete bereits am Freitag mit einem regelrechten Offensiv-Feuerwerk. Der FC Teutonia München III ließ dem BSC Sendling München III keine Chance und siegte in einer einseitigen Partie zweistellig. Am Samstag setzte sich der Torreigen fort, als die SG FC Espanol M II beim FC Hertha München 1922 III einen souveränen Auswärtssieg einfuhr und damit ihre Ambitionen auf die Meisterschaft untermauerte. Die Gastgeber blieben an diesem Tag ohne eigenen Treffer und verharren am Tabellenende.
Wer kann diese Torfabriken noch stoppen?
Der Sonntag stand ganz im Zeichen extremer Ergebnisse. In einer völlig einseitigen Begegnung schenkte der SV München Laim II dem SC München Süd II sage und schreibe zwanzig Gegentreffer ein. Etwas knapper, aber nicht minder torreich, ging es zwischen dem SV 1880 München II und der DJK Pasing IV zu, wobei die Gäste am Ende die Oberhand behielten und die zehn Tore vollmachten. In den weiteren Sonntagsspielen ging es deutlich enger zu: Afghanistan Motahed II entführte drei Punkte von den Sportfreunden 03 Pasing II, während sich der Post-SV München II in einem hart umkämpften Match knapp dem Team von Latino Munich II geschlagen geben musste.
Tabelle und Aufstiegskampf
Nach diesem ereignisreichen Spieltag thront die SG FC Espanol M II weiterhin mit 52 Punkten an der Spitze der Tabelle. Dicht auf den Fersen ist die DJK Pasing IV mit 51 Punkten auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Der SV München Laim II lauert mit 46 Punkten auf Rang drei. Am Ende des Tableaus kämpfen der Post-SV München II und der FC Hertha München 1922 III um den Anschluss, wobei in dieser Liga keine Absteiger vorgesehen sind.

Heute, 15:00 Uhr
SV 1880 München
SV 1880 München1880 München II
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing IV
5
10
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Sportfreunde 03 Pasing
Sportfreunde 03 PasingSF 03 Pasing II
Afghanistan Motahed
Afghanistan MotahedAfghanistan II
3
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
Post-SV München
Post-SV MünchenPost SV Münc II
Latino Munich
Latino MunichLatino Munic II
2
3
Abpfiff

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling III
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M. III
3
10
Abpfiff

Gestern, 15:45 Uhr
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü III
SG FC Espanol M
SG FC Espanol MSG FC Espanol M II
0
7
Abpfiff

Heute, 09:00 Uhr
SC München Süd
SC München SüdMünchen Süd II
SV München Laim
SV München LaimSV Laim II
2
20
Abpfiff

Vorschau auf den 24. Spieltag
Bereits am kommenden Freitag empfängt der BSC Sendling München III die Mannschaft von Afghanistan Motahed II. Am Samstag gastiert Latino Munich II beim Schlusslicht FC Hertha München 1922 III. Der Sonntag verspricht erneut viel Spannung, wenn unter anderem der Tabellendritte aus Laim bei der DJK Pasing IV antritt – ein echtes Verfolgerduell um die Aufstiegsplätze. Zudem treffen der SC München Süd II auf Teutonia München III, der Post-SV München II auf die Sportfreunde 03 Pasing II und die Munich Irish Rovers FC II greifen gegen den SV 1880 München II wieder ins Geschehen ein.