Schüttorf will mit einem Dreier in die Winterpause gehen

Am kommenden Sonntag trifft der FC Schüttorf 09 auf Blau-Weiß Papenburg. Beide Teams trennen nur zwei Punkte und der Gewinner der Partie würde den Anschluss an die Tabellenspitze halten können.

Die Gäste aus Papenburg stehen aktuell auf dem fünften Rang mit 30 Punkten. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in Spitzenspielen hat Schüttorf etwas abreißen lassen und steht nur noch auf Rang sieben mit 28 Punkten und einem Spiel mehr als der kommende Gegner.

Bei Schüttorf merkt man, dass das Jahr lang war: "Wir haben sechs Verletzte, die jetzt schon in die Winterpause gehen werden. " so Ten Donkelaar. Dennoch sieht der Trainer es nüchtern und vertraut seinem Team: "Wir haben weiterhin eine starke Startelf, aber nicht so viele Optionen auf der Bank. Das gehört aber einfach zum Fussball dazu und jeder Spieler bei mir im Team kann in der Startelf stehen und spielen."

Trotz den zwei Niederlagen in Serie, der guten Form der Gäste und der klaren Pleite im Hinspiel, gibt sich Ten Donkelaar zuversichtlich, warnt aber auch zugleich: "Unser Ziel ist es in jedem Spiel zu gewinnen, so auch am Sonntag. Wir wollen mit den drei Punkten in die Winterpause gehen, müssen dafür aber hellwach sein, vor allem in den Umschaltmomenten."

Anpfiff ist dann um 14.00 Uhr und das Heimteam würde wohl gerne das Heimspiel der Vorsaison wiederholen, in dem man Papenburg mit 3:0 nach Hause schickte.