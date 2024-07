SCHOTT Jena landet doppelten Transfercoup

Denn in der Vergangenheit hatte es dem jungen Jenaer Team mitunter an Erfahrung gefehlt. Spieler, die in schwierigen Situationen voran gehen und deren Führung auf die Mannschaft ausstrahlte. Bereits in der ersten Trainingswoche zeigte sich, dass beide, Nils und Dominik, diese Lücke mit ihrer Präsenz und ihrem Engagement füllen werden.

Steffen Beck als ein Trainer des Teams äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns, dass zwei so erfahrene Spieler sich uns angeschlossen haben und sind uns sicher, dass sie uns mit ihrer Erfahrung helfen unsere Ziele zu erreichen."