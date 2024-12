Schon zur Eröffnung 100 Tore beim Schiedsrichterturnier

Gau-Odernheim. Die erste Etappe des Hallenfußball-Turniers der Schiedsrichtervereinigung Alzey-Worms ist erledigt. In der sehr familiären Atmosphäre in der Gau-Odernheimer Petersberghalle gewann TuS Wörrstadt das erste von drei Qualifikationsturnieren für das am Sonntag steigende Topturnier mit den besten Mannschaften des Fußball-Kreises Alzey-Worms.

TSV Flörsheim-Dalsheim überrascht sich selbst

Die beste Partie des Nachmittags lieferten sich in der Vorrunde TuS Wörrstadt und die TSG Gau-Bickelheim. Beide Mannschaften trennten sich nach dramatischem Spielverlauf in der Schlussphase 3:3. Im Halbfinale begegneten sich beide Teams erneut. Diesmal setzte sich die Neuborn-Formation deutlich mit 3:1 durch und schickte die Wissberger ins Spiel um Platz drei.

Nicht nur die Zuschauer waren von der Leistung des C-Ligisten TSV Flörsheim-Dalsheim erstaunt, wie Spielertrainer Fabio Labella erklärte: „Uns überrascht auch, dass wir im Finale stehen“, sagte er. Nachdem die beiden ersten Partien gegen TuS Wörrstadt 0:3 und die TSG Gau-Bickelheim 0:4 verloren gingen, hätte das Team nie und nimmer mit dem Finaleinzug gerechnet. Der Turniermodus erlaubte allerdings dieses Überholmanöver dieser Mannschaft, die es erst seit dem zurückliegenden Sommer gibt.

Ebenfalls traditionsgemäß hinterließ die TSG Gau-Bickelheim, seit Jahren eine der besten Hallenmannschaften des Kreises Alzey-Worms, einen starken Eindruck. Dass sie nur um Platz drei spielte, lag am Turniermodus. Es war unglücklich, dass sich die Wege von TuS Wörrstadt und der TSG Gau-Bickelheim bereits im Halbfinale kreuzten. Es war das vorweggenommene Endspiel. Deutlich wurde das auch im kleinen Finale, in dem die Wissberger souverän mit 5:0 gegen Suryoye Worms gewannen.

Speier: „Das war ein gelungener Auftakt“

Die Schiedsrichtervereinigung zog nach dem ersten Turniertag ein sehr zufriedenes Fazit. Michael Speier, Obmann der Alzey-Wormser Referees, sagte: „Alles absolut gelungen. Wir hatten sehr viele Zuschauer. Das Turnier verlief ausgesprochen fair“. Rund 250 Zuschauer verfolgten die 18 Turnierspiele, in denen 100 Tore fielen. Das erfreute nicht nur das Publikum.

Wie in den vergangenen Jahren belohnt die Sparkasse Alzey-Worms-Ried jeden Treffer der viertägigen Turnierserie mit fünf Euro. Die Gesamtsumme wird von den Schiedsrichtern gespendet. Diesmal, so Michael Speier, werden das Deutsche Rote Kreuz, die Fufa, ein wohltätiger Verein zur Unterstützung von jungen Fußballern, die Hallenvereinigung Gau-Odernheim und das Hospiz in Worms bedacht.

Fortgesetzt wird die Qualifikationsserie an diesem Montag. Ab 18 Uhr spielen TuS Monsheim II, Fichte Bechenheim, TuS Framersheim und SG Worms (Gruppe A) sowie SG Nieder-Wiesen, SV Bechtolsheim, TSV Gau-Odernheim II und der TSV Armsheim drei weitere Qualifikanten fürs Topturnier aus. Das Finale ist für 22.20 Uhr geplant.

Topturnier steigt am Sonntag

Titelverteidiger ist der TSV Gau-Odernheim, der erst am Sonntag in den Wettbewerb einsteigt. Vorjahresfinalist TSG Pfeddersheim verzichtet diesmal auf den Start bei dieser traditionsreichen Veranstaltung, in der die Schiedsrichter-Vereinigung auch Werbung in eigener Sache macht.

Topturnier am Sonntag, 5. Januar, Gruppe A: SV Gunterblum, 2. Quali 3, 3. TSG Gau-Bickelheim, 1. Quali 2. – Gruppe B: VfL Gundersheim, TuS Neuhausen, TuS Wörrstadt, 2. Quali 2. - Gruppe C: Wormatia Worms U21, SV Gimbsheim, 1. Quali 3, 3. Quali 2. – Gruppe D: TSV Gau-Odernheim, RWO Alzey, 3. Quali 3, TSV Flörsheim-Dalsheim.