Schon wieder Schnee-Chaos - Sollte die Saison später starten? In zwei Wochen soll im Hamburger Fußball-Verband die Winterpause enden, doch die Witterung lässt weiter keinen ordentlichen Trainings- und Spielbetrieb zu. Soll der Saisonstart deshalb nochmal verschoben werden? Stimmt ab!

Eine schwierige Phase für den Hamburger Amateurfußball. – Foto: Imago Images

Auch in der laufenden Woche fallen fast alle Testspiele der Witterung zum Opfer, der Hamburger Fußball-Verband hat die Pflichtspiele abermals gecancelt. Selbst der extra nach hinten gelegte Re-Start der Saison 2025/26 zum 20. Februar scheint mancherorts als Zeitpunkt vermessen, wie sollte es also weitergehen? UPDATE: Eine Woche vor dem anvisierten Ligastart herrscht erneut Schneechaos in Hamburg. Zwar konnte am Donnerstag noch fleißig getestet werden, doch am Freitag fallen schon wieder alle Spiele aus.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Es reicht ein Blick auf die Social-Media-Kanäle der Hamburger Fußballvereine, um die besonderen Umstände der Winter-Vorbereitung zu sehen. Die Vereine zeigen zumeist Einheiten aus der Halle, denn wegen Schnee und Frost ist Spiel- und Trainingsbetrieb nur eingeschränkt möglich. Viele Mannschaften waren seit Januar sogar erst einmal auf dem Platz, ehe erneut die Anlagen gesperrt worden sind. Sollte in Hamburg erst ab März wieder gespielt werden? Deshalb hat der HFV die Nachholspiele abgesagt, der Pflichtspielstart wurde bekanntlich verschoben. Die Oberliga Hamburg hätte unter normalen Umständen schon Ende Januar gespielt. Allmählich werden auch die Stimmen lauter, dass ein Re-Start der Saison für alle Ligen in zwei Wochen zu früh käme, denn die wenigsten Teams werden bis dahin halbwegs vernünftig auf Plätzen trainiert oder gespielt haben. Lauf- und Krafteinheiten in Hallen halten zwar die Fitness hoch, sind aber mit Vorbereitungsspielen oder normalen Einheiten in der Kälte nicht zu vergleichen.

FuPa Hamburg fragt deshalb die Community, ob die Saison erst im März beginnen sollte - stimmt ab! Einfach bei der folgenden Umfrage den Haken bei der jeweiligen Option setzen und im Anschluss auf "Senden" klicken. Wird geladen…