Schöngeising findet neuen Coach in Aich: Paluca übernimmt als Spielertrainer

Schöngeising – SCS-Präsident Stephan Dodenhoff gab jetzt bekannt, dass der 30-jährige Kristjan Paluca, zuletzt entmachteter mitspielender Co-Trainer beim FC Aich, das Bezirksliga-Schlusslicht zum Jahresende verlassen und dann als Spielertrainer den Schöngeisinger Dorfverein betreuen wird. Aichs Präsident Gerhard Schuster bestätigt den Wechsel, wenn auch mit einem weinenden Auge. „Schade, dass Paluca uns verlässt“, sagt Schuster. „Aber ich kann ihn verstehen, dass er als Cheftrainer eine neue Herausforderung sucht. Der FCA steht ihm dabei nicht im Weg und wünscht ihm viel Erfolg in Schöngeising.“ Bei Schöngeisings Fußballabteilungsleiter Bernhard Huber ist die Freude über den Trainercoup dagegen groß. „Paluca war unser Wunschkandidat. Wir sind mit Michael Falsner als Spielertrainer gut gefahren und bekommen jetzt mit Paluca erneut Qualität ins Team. Er war unsere erste Wahl“, so Huber.

Für Paluca, der in der Vergangenheit auch schon das Trikot von Emmering, Bruck, Unterpfaffenhofen und Sulzemoos trug, ist es der erste Cheftrainerposten in seiner Fußball-Karriere. „Bisher war ich in einigen Vereinen stets nur als mitspielender Co-Trainer tätig. Ich freue mich jetzt auf die Aufgabe in Schöngeising“, sagt der 30-Jährige. „Mein Ziel ist es, die gute Arbeit meines Vorgängers Michael Falsner fortzusetzen und so schnell als möglich den Klassenerhalt fix zu machen. In der neuen Saison werde ich dann sehen, wohin uns gemeinsam der sportliche Weg des SCS führen wird.“