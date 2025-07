Schock vorm Auftakt: Memmingens Kapitän Rietzler fällt wohl lange aus

"Positiv ist, dass Lukas nicht operiert werden muss", lässt sein Coach Matthias Günes wissen. Der 27-Jährige wird konservativ behandelt werden. Wie lange Rietzler ausfallen wird, ist noch unklar. "Ich bin kein Freund von Prognosen, da spielen so viele individuelle Komponenten mit rein. Aber ich befürchte schon, dass er uns längere Zeit fehlen wird", so Günes, den der Wegfall seines Skippers freilich schmerzt: "Wir brauchen nichts schönreden, das ist ein absoluter Führungsspieler, der uns da wegbricht. Aber wie schon in der vergangenen Saison, als wir immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatten, werden wir Wege suchen und finden, das kompensieren zu können." Zu allem Überfluß fehlt auch David Remiger immer noch verletzungsbedingt. Auch Kim-Bryan Paschek wird laut Günes noch zwei bis drei Wochen pausieren müssen.

Abgesehen von den Verletzungssorgen sieht der FCM-Trainer sein Team gut gerüstet für den Auftakt am morgigen Freitag beim Mitaufsteiger in Eichstätt: "Mit der Vorbereitung können wir zufrieden sein. Auch die Art und Weise, wie wir uns gegen die Profis des FC Augsburg (1:4-Niederlage, Anm.d.Red), war positiv. Es ist uns gelungen, die Neuzugänge schnell zu integrieren und hatten durchgehend eine hohe Intensität drin. Wir sind jetzt alle heiß auf den Auftakt in Eichstätt." In der zweiten Runde des Bayerischen Totopokals müssen die Memminger übrigens Anfang August beim FC Pipinsried ran, das hat die Auslosung am Donnerstagvormittag im Münchner Haus des Fußballs ergeben.