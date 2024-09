Mit seinem späten Ausgleichstor zum 1:1 sicherte Pascal Müller (Zweiter von links) dem FC Bitburg immerhin noch einen Punktgewinn gegen das hoch gehandelte Cosmos Koblenz. – Foto: Pascal Weber-Duppich

Schneifeler Auswärtsdreier an der Sieg mit Wermutstropfen Rheinlandliga: Udo Backes mit ausgekugelter Schulter ins Krankenhaus – Bitburger Mühen spät belohnt – Mosella geht am Rhein unter. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIEN

FC Bitburg – FC Cosmos Koblenz ⇥1:1 (0:1) Auch, wenn es im fünften Saisonspiel nicht zum zweiten Sieg reichte, konnten die Bitburger dem Duell mit den hochgehandelten, unter Profibedingungen arbeitenden Gästen vom Deutschen Eck viel Positives abgewinnen. „Wir sind richtig gut reingekommen, hatten Chancen, in Führung zu gehen – und lagen dann etwas unglücklich zurück. Wie wir uns dann zurückgekämpft haben, war stark“, bilanzierte Pascal Müller. Rund 25 Minuten nach seiner Einwechslung belohnte der Angreifer die Bitburger Bemühungen, indem er eine sehenswerte Vorlage von Jonas Streit über die rechte Außenbahn am langen Pfosten stehend verwertete (87.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren in Überzahl: Nenad Jasarevic hatte in der 81. Minute wegen groben Foulspiels gegen Fabian Fisch (traf den Bitburger mit offener Sohle am Knöchel) Rot gesehen. Mit einem Mann mehr drängte der FCB auf das 2:1. „Da war mehr drin als ein Punkt. Mit unserer Leistung können wir aber zufrieden sein“, meinte der nach gut einer Stunde gegen Simon Floß ausgetauschte Michael Schroeder.

Hier geht's zur Bildergalerie Die Bierstädter hatten durch Streit und Joshua Bierbrauer erste gute Chancen, mussten dann nach 23 Minuten verletzungsbedingt wechseln. Jannik Nosbisch fällt wegen eines erlittenen Muskelfaserrisses im Oberschenkel nach Einschätzung von Trainer Fabian Ewertz nun drei bis vier Wochen aus. Mit dem Treffer zum 0:1 wurde der FCB kalt erwischt. Ein Zuspiel über außen nutzte der früher belgische Juniorennationalspieler Tony Djim aus (26.). Cosmos hatte in der hart umkämpften, bisweilen hitzig geführten Begegnung insgesamt nur wenige Möglichkeiten, war laut Ewertz dennoch ein „sehr guter Gegner“. Der Bitburger Coach sah eine Partie, in der „wir bedingungslos gewollt haben und in der uns spät, aber absolut verdient der Ausgleichstreffer gelungen ist“.