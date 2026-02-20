Schnee sorgt für Spielabsagen in ganz Oberbayern

Heute sollte im Grünwalder Stadion der Regionalliga-Start erfolgen. Aufgrund des Schneefalls wurde das Spiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching aber abgesagt. (Archivfoto) – Foto: Imago/Ulrich Wagner

An diesem Wochenende sollte es wieder losgehen: Für zahlreiche oberbayerische Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga stand zwischen dem 20. Februar und dem 22. Februar das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an.

Gespielt wird aber kaum: Zunächst verkündete der BFV, dass sich der Startschuss ins neue Jahr verschiebt. "Sämtliche Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar", teilt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zum Regionalliga-Start mit. Darunter der Rasen im Grünwalder Stadion, wo am Freitag der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching die Regionalliga-Rückserie eröffnen sollten. Auch das Duell des TSV 1860 München gegen Hansa Rostock in der 3. Liga steht auf der Kippe. Noch sind die Verantwortlichen aber optimistisch.

Weniger optimisch sind viele oberbayerischen Fußball-Amateure. Heute folgten bereits zahlreiche Absagen für Spiele am Wochenende. So entfällt der Landesliga-Start des SB Chiemgau Traunstein gegen den TSV Eintracht Karlsfeld und das Toto-Pokalduell des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen Grünwald, wie auch zahlreiche Testspiele.