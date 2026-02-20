 2026-02-20T12:29:42.904Z

Schnee sorgt für Spielabsagen in ganz Oberbayern

Absagenflut statt Restart

von btfm · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Heute sollte im Grünwalder Stadion der Regionalliga-Start erfolgen. Aufgrund des Schneefalls wurde das Spiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching aber abgesagt. (Archivfoto)
Heute sollte im Grünwalder Stadion der Regionalliga-Start erfolgen. Aufgrund des Schneefalls wurde das Spiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching aber abgesagt. (Archivfoto) – Foto: Imago/Ulrich Wagner

An diesem Wochenende sollte es wieder losgehen: Für zahlreiche oberbayerische Teams von der Regionalliga bis zur Landesliga stand zwischen dem 20. Februar und dem 22. Februar das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 an.

Gespielt wird aber kaum: Zunächst verkündete der BFV, dass sich der Startschuss ins neue Jahr verschiebt. "Sämtliche Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar", teilt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zum Regionalliga-Start mit. Darunter der Rasen im Grünwalder Stadion, wo am Freitag der FC Bayern II und die SpVgg Unterhaching die Regionalliga-Rückserie eröffnen sollten. Auch das Duell des TSV 1860 München gegen Hansa Rostock in der 3. Liga steht auf der Kippe. Noch sind die Verantwortlichen aber optimistisch.

Weniger optimisch sind viele oberbayerischen Fußball-Amateure. Heute folgten bereits zahlreiche Absagen für Spiele am Wochenende. So entfällt der Landesliga-Start des SB Chiemgau Traunstein gegen den TSV Eintracht Karlsfeld und das Toto-Pokalduell des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen Grünwald, wie auch zahlreiche Testspiele.

Der Start in der Landesliga Südwest ist laut dem SV Manching nicht in Gefahr. "Das Spiel am Samstag gegen den FC Kempten wird aufgrund der Platzverhältnisse auf den Kunstrasen in Gaimersheim verlegt", teilt der SVM auf Instagram mit. Anstoß an der Xaver-Ernst-Sportanlage (Martin-Ludwig Straße 17, 85080 Gaimersheim) ist um 14 Uhr.

Wer am Wochenende Fußball vor Ort verfolgen will, sollte sich kurzfristig nochmal informieren, ob angesetzte Spiele stattfinden können.

Ein Überblick über die Partien am Wochenende vom 20. bis zum 22 Februar 2026

Diese Spiele finden statt (Stand 20. Februar, 16.00 Uhr)

Morgen, 14:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
14:00

Morgen, 15:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
15:30

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
15:00live

Diese Spiele wurden bereits abgesagt/verlegt

Morgen, 14:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
Abgesagt

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
Abgesagt

Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
19:00live

Morgen, 13:30 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
Abgesagt