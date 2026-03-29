Schmitz-Comeback geglückt: Uphusen siegt in Ritterhude TBU zieht nach dem Seitenwechsel davon von FuPa Lüneburg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Birte Meyer

Der TB Uphusen trennte sich unter der Woche von Trainer Turan Büyükata. Mit André Schmitz übernahm ein bekanntes Gesicht und fuhr nach wenigen Tagen Arbeit im Auswärtsspiel bei der TuSG Ritterhude bereits das erste Erfolgserlebnis ein.

Schon nach einer Viertelstunde gingen die feldüberlegenden Gäste durch von einen Daniel Throl ins rechte Eck verwandelten Handelfmeter in Führung - 0:1. Auch in der Folge gaben sie den Ton an, mussten aber dennoch den Ausgleich durch Niels Bernhardt hinnehmen (33.). Im zweiten Abschnitt hielt der TBU den Druck aufrecht. Eine wunderbare Kombination führte in Minute 57 zu Faruk Celik, der aus kurzer Distanz zum 1:2 einköpfte. Lewin Perno versuchte es dagegen aus der Ferne und traf ebenfalls - 1:3 (76.). Damit war die Begegnung entschieden.