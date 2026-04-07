Schmidt über seinen SVW-Abschied: "Es war einfach too much"

„Natürlich waren es auch private Probleme“, sagt Schmidt offen. „Jeder hat mitgekriegt, dass meine Mutter verstorben ist. Da brauchte ich sicherlich eine gewisse Zeit für mich.“ Eine Phase, die ihn nachhaltig geprägt habe: „Das war eine schlimme Zeit für mich, ist es immer noch manchmal.“ Doch es blieb nicht bei privaten Belastungen. Parallel hätten sich im Verein Entwicklungen ergeben, die ihn zunehmend gestört hätten. „Dann gab es mehr und mehr Sachen, wo ich gesagt habe, das stört mich. Das brauche ich auch alles speziell in so einer Phase nicht.“

Vor allem die wachsende Einmischung von außen habe eine entscheidende Rolle gespielt. Schmidt beschreibt interne Spannungen deutlich: „Da musstest du dich auf einmal gegen Sachen auflehnen, gegen andere Menschen, die jahrelang nicht beim SVW vor Ort waren.“ Besonders kritisch sieht er den Einfluss auf sportliche Entscheidungen: „Diese Personen wollten mehr und mehr Einfluss nehmen, wollten zum Schluss in eine Kaderplanung mit reinfuchteln, haben ihre Meinung geäußert bezüglich einer Trainerpersonalie.“ Für ihn sei damit eine Grenze überschritten worden: „Das war mir einfach too much.“