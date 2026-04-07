Atlas präsentiert Schmidt als neuen sportlichen Leiter

Damit vollzieht der Tabellenführer einen nahtlosen Übergang – und sendet zugleich ein Signal für die Zukunft. Schmidt soll gemeinsam mit Sportvorstand Bastian Fuhrken und Trainer Key Riebau die sportliche Ausrichtung weiterentwickeln. Erfahrung aus Wilhelmshaven – klare Rolle in Delmenhorst

Der 40-Jährige gilt als ausgewiesener Kenner der regionalen Fußballszene. Seit 2020 hatte er beim SV Wilhelmshaven mehrere Funktionen inne – vom Co-Trainer über den Sportlichen Leiter bis hin zum Trainer und Sportvorstand. In dieser Zeit begleitete er den Verein von der Bezirksliga bis zurück in die Oberliga. „Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Der SV Atlas ist eine absolute Topadresse in der Region und besitzt eine enorme Strahlkraft“, erklärte Schmidt zu seinem Einstieg. „Ich brenne für die Aufgabe in Delmenhorst und möchte mich so schnell wie möglich einarbeiten.“