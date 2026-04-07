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Atlas präsentiert Schmidt als neuen sportlichen Leiter
40-Jähriger übernimmt sofort die sportliche Leitung – Verein setzt auf Kontinuität und neue Impulse
Nur wenige Tage nach der vorzeitigen Trennung von Stephan Ehlers hat der SV Atlas Delmenhorst die vakante Schlüsselposition neu besetzt: Florian Schmidt ist neuer Sportlicher Leiter und hat seine Arbeit bereits aufgenommen.
Damit vollzieht der Tabellenführer einen nahtlosen Übergang – und sendet zugleich ein Signal für die Zukunft. Schmidt soll gemeinsam mit Sportvorstand Bastian Fuhrken und Trainer Key Riebau die sportliche Ausrichtung weiterentwickeln.
Erfahrung aus Wilhelmshaven – klare Rolle in Delmenhorst
Der 40-Jährige gilt als ausgewiesener Kenner der regionalen Fußballszene. Seit 2020 hatte er beim SV Wilhelmshaven mehrere Funktionen inne – vom Co-Trainer über den Sportlichen Leiter bis hin zum Trainer und Sportvorstand. In dieser Zeit begleitete er den Verein von der Bezirksliga bis zurück in die Oberliga.
„Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Der SV Atlas ist eine absolute Topadresse in der Region und besitzt eine enorme Strahlkraft“, erklärte Schmidt zu seinem Einstieg. „Ich brenne für die Aufgabe in Delmenhorst und möchte mich so schnell wie möglich einarbeiten.“
Auch Bastian Fuhrken betonte die Überzeugung hinter der Personalie: „Was mit einem lockeren Austausch begann, entwickelte sich schnell zu einer handfesten Vision. Florian hat in Wilhelmshaven bewiesen, dass er einen Verein erfolgreich aufbauen kann.“
Mit der Verpflichtung endet zugleich die Amtszeit von Stephan Ehlers, der den Verein in den vergangenen zwei Jahren geprägt hatte. Besonders in der Übergangsphase habe er laut Verein eine zentrale Rolle gespielt und den Wechsel aktiv unterstützt.
Die schnelle Neubesetzung unterstreicht den Anspruch der Delmenhorster, frühzeitig Klarheit in der sportlichen Führung zu schaffen – und die Planungen für die kommende Saison ohne Verzögerung voranzutreiben.