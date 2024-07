Peter Hofbauer (rechts) und der TSV Kareth mussten sich dem Favoriten von der Isarstraße geschlagen geben. – Foto: Florian Würthele

Schmidbauer-Doppelpack & Schmidt-Schock: Fortuna schlägt Kareth 3. Quali-Runde zum Bayerischen Totopokal, Donnerstag: Bayernligist wird seiner Favoritenrolle gerecht, geht aber zu schlampig mit den Chancen um Verlinkte Inhalte Pokal-Quali SV Fortuna Kareth-Lapp.

Der SV Fortuna zieht in die erste Hauptrunde des Bayerischen Totopokals ein. Ein verdienter 3:1 (2:0)-Erfolg beim TSV Kareth-Lappersdorf war dafür ausschlaggebend. Letzten Endes setzte sich die Qualität des favorisierten Bayernligisten durch, der neben den drei Treffern mehrere große Torchancen liegen ließ. Nichtsdestotrotz entpuppte sich die heimische Aygün-Elf als der erwartet hartnäckige Gegner. Sie verschoss einen Elfmeter zum möglichen 2:3. Vor allem in den ersten 20 Minuten sowie nach dem Seitenwechsel boten die Karether dem SVF Paroli.

„Das war okay heute, allerdings waren wir im Abschluss nicht konsequent genug. Anderenfalls wäre das Spiel schneller erledigt gewesen. Wir hätten höher gewinnen müssen“, fasste Arber Morina sein erstes Pflichtspiel als Cheftrainer des SV Fortuna zusammen. Die Partie sei die „letzte Gelegenheit vor dem Ligaauftakt, die Spieler in Wettbewerbsbedingungen zu bringen“ gewesen. Am Sonntag testet Fortuna letztmals beim FC Sturm Hauzenberg und Kareth beim FSV Prüfening.



Einen Verletzungsschock erlebte unterdessen der TSV Kareth kurz vor Spielende, als Stürmer Thomas Schmidt mit einer Trage vom Feld getragen werden musste. „Vermutlich eine Bänderverletzung im Knöchel. Es sieht nicht gut aus“, gab der sportliche TSV-Leiter Matthias Bösl nach dem Spiel eine erste vorsichtige Wasserstandsmeldung ab.









Kurz zum Spiel: Die Anfangsphase konnten die Karether vor 300 Zuschauern recht ausgeglichen gestalten, hielten das Geschehen offen. Nach 20, 25 Minuten nahm Fortuna jedoch mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand. Das Resultat waren die Tore von Thomas Schmidbauer (25.) – vorausgegangen war ein Karether Ballverlust im Mittelfeld – und Phil Bockes (40.) zur 2:0-Pausenführung der Fortuna. Zweimal Jason Sarajlic und Bockes vergaben in den ersten 45 Minuten weitere gute bis sehr gute Chancen für den Gast.



Nach dem Seitentausch startete wiederum der TSV mit Turbo. Der erst eingewechselte Stefan Hofner stellte in der 50. Minute sehenswert den Anschluss wieder her. Im direkten Gegenzug fand Fortuna die passende Antwort – Schmidbauers zweite Bude per Heber (51.) stellte den alten Abstand wieder her. In der letzten halben Stunde hatte der Bayernligist das Geschehen so weit im Griff, verpasste jedoch das entscheidende vierte Tor. TSV-Kapitän Marco Fehr hätte zuvor für das 2:3 sorgen können, scheiterte vom Elfmeterpunkt jedoch am starken Enrico Sommer im Gästetor (58.).