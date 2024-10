Schmachvolle Niederlage gegen FC Preußen Espelkamp II – Untergang für VfL Frotheim

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 24.10.2024 19.30 Uhr

Austragungsort: Espelkamp

Wettbewerb: Kreisliga A K 20 Lübbecke

Spieltag: 10

Spielbericht: VfL Frotheim gegen FC Preußen Espelkamp II 1:8 (0:5)

Espelkamp. Der Ausflug der Espelkamper auf den Rasenplatz 1 Frotheim am Donnerstag endet im Triumph. Acht Bälle kann das Team von Uwe Korejtek im Tor von VfL Frotheim-Keeper Kevin Spilker versenken.

Hasan Köse sorgt für den ersten Treffer und verschafft den Gästen früh die Oberhand (11). Unmittelbar darauf folgt auch schon das zweite Tor durch Lasse Fründ (15). Und die Trefferserie ist noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landet im Tor von Kevin Spilker. Lasse Fründ kann in Minute 18 einlochen, Watschagan Harutjunjan in Minute 39 und Niko Marcel Klosa legt in Minute 44 nach.

Es läuft nicht gut für den VfL Frotheim. In Minute 52 schafft es Friedrich Lasse Bollmeyer noch, die Ehre der Frotheimer zu bewahren, gewinnen kann der Verein das Match nicht mehr. Hasan Köse trifft für Espelkamp in Minute 53 und Watschagan Harutjunjan in Minute 57. Es steht 7:1 für den FC Preußen Espelkamp II.

In der verbleibenden Spielzeit versuchen beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Adrian Peters ersetzt Ruben Detering. Auf der Gastseite springt Renato Dragoj für Watschagan Harutjunjan ein.

Der Espelkamper Mannschaft gelingt es in der Mitte der zweiten Runde schließlich, ein weiteres Mal zu treffen und den Abstand auszubauen. Hasan Köse kann in der 70. Minute erneut abschließen. Der FC Preußen Espelkamp II kann als zufriedener Sieger vom Platz gehen.

Die Aufstellungen: VfL Frotheim - FC Preußen Espelkamp II

VfL Frotheim: Fynn Beier (5), Kevin Spilker (22), Ruben Detering (12), Noel Binder (15), Fabian Hellmann (9), Marvin Krieger (7), Sören Riechmann (2), Malte Riechmann (16), Leon Peters (18), Friedrich Lasse Bollmeyer (21), Dennis Brandenburg (10)

FC Preußen Espelkamp II: Benjamin Mesic (7), Fynn Christian Kunkel (37), Max-Louis Lauer (5), Oleksii Kesler (18), Magnus Löwen (25), Lasse Fründ (17), Thorsten Korejtek (1), Watschagan Harutjunjan (11), Niko Marcel Klosa (19), Michael Wessel (16), Hasan Köse (20)

Schiedsrichter: Eugen Fritz (Espelkamp)

Assistent: Janik Schütte



Themenseite: Kreisliga A Lübbecke

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.