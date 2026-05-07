Schluss mit stinkenden Fußballschuhen Feuchte Fußballschuhe und unangenehmer Geruch gehören für viele Spieler zum Alltag. Besonders nach Training oder Spielen bleiben Schuhe oft lange nass und entwickeln schnell einen unangenehmen Geruch. von Anzeige · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Sigel

Wer regelmäßig Fußball spielt, kennt das Problem: Nach dem Training oder Spiel landen die Fußballschuhe nass und verschwitzt in der Sporttasche oder im Rucksack. Bis zur nächsten Einheit bleiben sie dort häufig über Stunden liegen. Beim nächsten Öffnen der Tasche wartet dann oft ein unangenehmer Geruch.

Vor allem Feuchtigkeit sorgt dafür, dass Fußballschuhe schnell anfangen zu riechen. Schweiß, Regen oder Kunstrasen hinterlassen Nässe im Material und schaffen ein Umfeld, in dem sich Bakterien besonders gut ausbreiten können. Genau diese Bakterien gelten als Hauptursache für den typischen Geruch in Kabinen und Sporttaschen. Bleiben Schuhe dauerhaft feucht, verstärkt sich das Problem mit jeder weiteren Nutzung.

Vorteile im Fußball-Alltag Trockene Fußballschuhe sorgen nicht nur für ein angenehmeres Gefühl beim nächsten Training, sondern erleichtern auch den Alltag vieler Spieler. Weniger Feuchtigkeit bedeutet meist auch weniger Geruch in der Sporttasche. Darüber hinaus können trockene Schuhe länger haltbar bleiben und bieten beim nächsten Einsatz mehr Komfort. Gerade für Spielerinnen und Spieler, die mehrmals pro Woche trainieren oder regelmäßig Spiele absolvieren, wird das schnell zum wichtigen Thema.