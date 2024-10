„Schlüssel zum Erfolg": Dachau 1865 mit breiter Brust nach Durach

Der Einstand des neuen Trainerduos San/Mayer gelang, jetzt wollen die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 in Durach nachlegen.

Zum ersten Rückrundenspiel der Fußball-Landesliga Südwest muss der TSV Dachau 1865 am heutigen Freitagabend um 19 Uhr beim VFB Durach antreten – eine Reise von rund 140 Kilometern.

Mit dem 4:1-Auswärtssieg in Ehekirchen hat sich der TSV 1865 vor einer Woche erstmal Luft verschafft und Selbstvertrauen geholt. Zudem war es ein Top-Einstand der neuen Trainer Gökhan San und „Mäx“ Mayer. Der Ausgang der Premiere freute Abteilungsleiter Jonas Hoffmann extrem: „Gegen Ehekirchen konnte die Mannschaft die Vorgaben des neuen Trainerteams gut umsetzen, schön, dass sich die Jungs mit einem guten Ergebnis belohnt haben.“

Cheftrainer San und sein Co Mayer haben das Team so gut es geht auf Durach und den Rückrundenstart vorbereitet. Das Hinspiel in Dachau im Juli endete 2:2. Die Dachauer hatten ihren Gegner jedoch komplett im Griff, sie führten bis zur 78. Minute 2:0. Die damals von Trainer Orhan Akkurt betreute Mannschaft versäumte es, das dritte und vielleicht sogar vierte Tor nachzulegen.