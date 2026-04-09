Schlicht verpflichtet Torjäger Daouda Barry Bezirksligist reagiert auf die schwere Knieverletzung von Sommer-Neuzugang Agbeve +++ Stephan Hensel verstärkt Trainerteam von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Schlicht stellt Daouda Barry (rechts) als weiteren Neuzugang vor. – Foto: Verein

Nachdem der 1. FC Schlicht am Ostermontag durch den 4:2-Auswärtserfolg bei der SG Chambtal einen sehr großen Schritt in Richtung direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord gemacht hat, stellt der Verein zwei weitere personelle Verstärkungen vor. Sowohl im Trainerteam als auch im Angriff reagieren die Verantwortlichen dabei auf aktuelle Entwicklungen.

Aufgrund der schweren Knieverletzung von Sommer-Neuzugang Toni Agbeve wurden die „Macher“ am Rennweg noch einmal tätig. Für die Offensive konnte Daouda Barry (22) verpflichtet werden. Er kommt wie Agbeve ebenfalls vom Ligakonkurrenten SV Inter Bergsteig Amberg. In der laufenden Bezirksliga-Saison erzielte Barry in 22 Spielen neun Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor. Seine Ausbildung genoss der junge Stürmer beim SV Raigering. „Mit der Verpflichtung von Barry reagierte der FCS schnell und fand eine passende Lösung. Der Angreifer soll künftig für zusätzliche Durchschlagskraft im Sturm sorgen und die entstandene Lücke schließen. Verantwortliche und Trainerteam zeigen sich überzeugt, dass Barry mit seiner Dynamik und Offensivstärke eine Bereicherung für das Team sein wird“, teilt der 1. FC Schlicht in einer Meldung mit.



Auch neben den Platz gibt es eine Veränderung. Mit Stephan Hensel stößt ein erfahrener Torwarttrainer zum Team des künftigen Cheftrainers Sven Seitz. Der 51-jährige C-Lizenz-Inhaber bringt reichlich Erfahrung aus dem Amateurfußball der Region mit. Als aktiver Spieler stand Hensel unter anderem für den FC Linde Schwandorf, Germania Amberg und den SV Köfering zwischen den Pfosten. Auch als Trainer sammelte er bereits wichtige Stationen, etwa bei Germania Amberg II sowie beim FC Neukirchen.





Neues Gesicht im Trainerteam des 1. FC Schlicht: Stephan Hensel (Mitte). – Foto: Verein





Zuletzt war Hensel als Torwarttrainer beim FC Amberg II tätig. Ab Sommer übernimmt er diese Rolle nun beim 1. FC Schlicht und soll dort gezielt die Weiterentwicklung der Keeper vorantreiben. „Mit Stephan gewinnen wir einen absoluten Fachmann für diese wichtige Position im Trainerteam. Bedanken wollen wir uns auch bei Andreas Appel für die Arbeit in den vergangenen beiden Jahren“, heißt es aus der sportlichen Leitung. Die Zusammenarbeit mit Sven Seitz gelte als wichtiger Baustein für die sportliche Weiterentwicklung.