Hiobsbotschaft für Inter Amberg: Agbeve schwer verletzt

Eine solche Verletzung wünscht man keinem Sportler: Antoine „Toni“ Agbeve vom SV Inter Bergsteig Amberg hat sich im Training ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband sowie den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Damit fällt der 24-jährige Offensivmann für den Rest dieser Saison – und darüber hinaus – aus. Eine bittere Pille für die Amberger, die in der Bezirksliga Nord tief im Abstiegskampf stecken. Und auch bei einem Ligakonkurrenten des Inter wird diese Nachricht auf wenig Freude stoßen: Der 1. FC Schlicht hat sich zur neuen Saison bekanntlich die Dienste des Angreifers gesichert.
„Toni“ Agbeve hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Bezirksliga Nord entwickelt, überzeugt mit Spielwitz, Torgefahr und Bodenständigkeit. Im Sommer 2024 schloss sich der Mann aus Togo dem SV Inter Bergsteig an. In 45 Bezirksligaspielen markierte er nicht nur 17 Treffer, sondern bereitete auch elf weitere vor. Während der abgelaufenen Herbstrunde steuerte er jeweils sieben Tore und Assists bei. Weitere werden zumindest im Inter-Trikot nicht mehr hinzukommen. Zuvor hatte Agbeve eine Saison für den FC Amberg gespielt und in 18 Bezirksliga-Einsätzen drei Mal getroffen.
Die schwere Knieverletzung seines Stürmers ist ein Schock für den akut abstiegsbedrohten SVIB. „In unserer aktuellen sportlichen Situation ist das natürlich ein herber Verlust“, seufzt der sportliche Leiter Nikolei Dürbeck. „Toni Agbeve ist ein Unterschiedsspieler mit seinem Tempo, seinem Spielwitz und seiner Unberechenbarkeit. Aufgrund der Verletzung und seines Sommerwechsels zu Schlicht werden wir ihn nicht mehr im Bergsteig-Trikot sehen. Wir wünschen ihm natürlich eine gute und schnelle Genesung“, schiebt Dürbeck nach.