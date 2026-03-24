Hiobsbotschaft für Inter Amberg: Agbeve schwer verletzt Der 24-jährige Torjäger des Bezirksligisten hat sich im Training das Kreuzband und den Innenmeniskus gerissen von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Wird vor seinem Sommerwechsel nach Schlicht nicht mehr im Trikot des SV Inter Bergsteig Amberg zu sehen sein: Antoine Agbeve (hinten). – Foto: Josef Trummer

Eine solche Verletzung wünscht man keinem Sportler: Antoine „Toni“ Agbeve vom SV Inter Bergsteig Amberg hat sich im Training ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband sowie den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Damit fällt der 24-jährige Offensivmann für den Rest dieser Saison – und darüber hinaus – aus. Eine bittere Pille für die Amberger, die in der Bezirksliga Nord tief im Abstiegskampf stecken. Und auch bei einem Ligakonkurrenten des Inter wird diese Nachricht auf wenig Freude stoßen: Der 1. FC Schlicht hat sich zur neuen Saison bekanntlich die Dienste des Angreifers gesichert.

„Toni“ Agbeve hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Bezirksliga Nord entwickelt, überzeugt mit Spielwitz, Torgefahr und Bodenständigkeit. Im Sommer 2024 schloss sich der Mann aus Togo dem SV Inter Bergsteig an. In 45 Bezirksligaspielen markierte er nicht nur 17 Treffer, sondern bereitete auch elf weitere vor. Während der abgelaufenen Herbstrunde steuerte er jeweils sieben Tore und Assists bei. Weitere werden zumindest im Inter-Trikot nicht mehr hinzukommen. Zuvor hatte Agbeve eine Saison für den FC Amberg gespielt und in 18 Bezirksliga-Einsätzen drei Mal getroffen.



Die schwere Knieverletzung seines Stürmers ist ein Schock für den akut abstiegsbedrohten SVIB. „In unserer aktuellen sportlichen Situation ist das natürlich ein herber Verlust“, seufzt der sportliche Leiter Nikolei Dürbeck. „Toni Agbeve ist ein Unterschiedsspieler mit seinem Tempo, seinem Spielwitz und seiner Unberechenbarkeit. Aufgrund der Verletzung und seines Sommerwechsels zu Schlicht werden wir ihn nicht mehr im Bergsteig-Trikot sehen. Wir wünschen ihm natürlich eine gute und schnelle Genesung“, schiebt Dürbeck nach.





Unter dem neuen Cheftrainer Markus Kipry erwischte Inter Bergsteig keinen guten Start ins neue Bezirksliga-Jahr. Nach klaren Heimniederlagen gegen den FC Amberg und Ursulapoppenricht wird die Luft dünner im Abstiegskampf. Wäre jetzt Schluss, würde man als Tabellen-15. direkt absteigen – der schlechtere der beiden Bezirksliga-15. darf auch heuer nicht in die Relegation. „Die Verletzung macht unsere aktuelle Lage natürlich nicht einfacher. Als Mannschaft müssen wir noch enger zusammenrücken“, sagt Dürbeck. Trotz allem gibt sich der Funktionär kämpferisch: „Wir werden uns bis zum Ende zerreißen, um entweder über dem Strich oder über die Relegation die Liga zu halten. Letzte Saison hatten uns auch schon einige abgeschrieben und wir konnten am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt feiern.“ Als Nächstes geht's für die Amberger zum Topteam SpVgg SV Weiden II.