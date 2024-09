Schlicht (links) und die SpVgg Weiden II lieferten sich einen munteren Schlagabtausch. – Foto: Josef Trummer

Schlicht kommt stark zurück – Pfreimd sticht Vohenstrauß aus Bezirksliga Nord, der Sonntag: Inter Amberg ist in Vilseck erfolgreich +++ Grafenwöhr verpasst Heimdreier gegen Willmering Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Willmering Inter Amberg Pfreimd FV Vilseck + 6 weitere

Drei Remis, ein Heimsieg und ein Auswärtssieg hatte der Sonntag in der Bezirksliga Nord zu bieten. Zurück in der Spur ist die zuletzt gebeutelte SpVgg Pfreimd, die zu Hause mit 3:1 gegen Vohenstrauß erfolgreich war. Einen glatten 3:0-Auswärtssieg in Vilseck feierte Aufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg. Ohne Sieger blieben die Spiele in Hahnbach, Schlicht und Grafenwöhr – teils mit mehr, teils mit weniger Toren.



Bastian Ellmaier (Trainer FC Schlicht): „In der ersten Halbzeit fanden wir gegen einen cleveren Gegner überhaupt nicht ins Spiel. In der zweiten Halbzeit hat sich das Blatt gewendet. Diese ging aus meiner Sicht deutlich an uns und wir konnten zum 3:3 ausgleichen. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, auch mit zusätzlichen Chancen hüben wie drüben, geht der Punkt für beide Mannschaften in Ordnung. Wir nehmen ihn gerne mit, für uns ist jeder Punkt wichtig.“







Ilker Caliskan (Trainer SV Hahnbach): „Das Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage. In der ersten Halbzeit sind wir durch einen gut ausgeführten Standard 1:0 in Führung gegangen, haben jedoch durch Unachtsamkeiten zwei Tore hergeschenkt. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser, haben viel Druck gemacht und das Spiel kontrolliert. Dem Gegner haben wir dadurch nichts zugelassen. Wir dürfen in Zukunft nichts mehr herschenken.“







Martin Göttlinger (Sportlicher Leiter SpVgg Willmering-Waffenbrunn): „In unserer Situation fühlt sich das Remis wie ein Sieg an. Grafenwöhr hatte über 90 Minuten gesehen ein leichtes Chancenplus. Wir haben uns den Punkt aufgrund unseres Einsatzes am Ende aber auch redlich verdient. Bin sehr stolz auf die Mannschaft. Momentan ist es wirklich nicht einfach. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen der ein oder andere Spieler ins Teams zurückkehrt und wir dann wieder mehr Optionen haben.“







Konstantin Beck (Trainer FV Vilseck): „Beide Mannschaften haben in der ersten Halbzeit hinten wenig zugelassen und daher ein faires Unentschieden zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte Bergsteig ein paar mehr Spielanteile und durch das 0:1 mussten wir offensiv mehr investieren, was uns leider nicht gelungen ist. Kurz danach das 0:2, was es uns natürlich noch schwerer gemacht hat noch auf das Spiel einzuwirken. Das 0:3 fiel nach einem Freistoß kurz vor Schluss.“



Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Alles in allem ein verdienter Sieg, weil wir die klareren Chancen hatten. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, ohne das in etwas Zählbares ummünzen zu können. Nach der Pause hat man gemerkt, dass der Gegner etwas müde geworden ist. Dann haben wir mehr Torchancen herausgespielt und diese auch genutzt. Ein wichtiger Sieg für uns.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer SpVgg Pfreimd): „Unterm Strich ein verdienter Sieg. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Wir sind verdient in Führung gegangen und hatten danach das 2:0 auf dem Fuß. In der zweiten Halbzeit haben wir schnell das Gegentor kassiert, haben uns aber nicht aus dem Tritt bekommen lassen. Unterm Strich geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung.“