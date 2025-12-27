Schleszies: "Wer Bock hat und gesund ist, soll auf die Platte"

Die Sportfreunde Neuwerk sind im Moment für mich die physisch stabilste Mannschaft in Mönchengladbach. Trainer Dony Karaca macht dort einen überragenden Job und kitzelt alles aus der Mannschaft heraus. Es sind nicht die feinsten Fußballer, aber physisch herausragend. Man merkt einfach, dass sie intensiv trainieren und alle ihre Abläufe kennen. Sie sind für mich ein Halbfinal-Kandidat.
Einen Spieler wie Marwan El Khoulati hätte ich gerne in meiner Mannschaft gehabt – ein fantastischer Dribbler mit Tempo und gutem Abschluss. Mit weiteren Spielern wie Lasse Buschmann, Özgür Sezgin, Leon Jansen, Emanuel Adu und Dominik Klouth sowie Tristan Yannick Benten in der Verteidigung lassen sich zwei starke Blöcke bilden, die nur schwierig zu schlagen sind. Und im Tor haben sie Philip Beckers, der für mich (wieder) der beste Torhüter des Turniers werden kann. Für einen guten Hallentorwart ist eine gute Technik unabdingbar: Er muss ein gutes Passspiel haben und Angriffe initiieren können. Und es hilft, wenn du als Torhüter schnell unten bist. Das beherrscht Beckers ebenfalls. Falls er nicht dabei ist, dann hat er in Lars Weidmann und Paul Metzen sehr gute Vertreter.
Bei Hehn ist der Trainer der Star: Torsten Müller. Ein Wahnsinnstyp. Er lebt für den Fußball und ist noch viel verrückter, als ich es je war. In der Mannschaft sticht Fabian Hentrup heraus, der alles macht: Er spielt hinten, vorne und macht die Tore. Aber in der Halle wird es für Hehn darüber hinaus eng. Bei Welate erwarte ich den einen oder anderen Hallen-Zauberer im Team, aber vermutlich wird ihnen mit zunehmender Spieldauer die Kraft ausgehen. Eine Überraschung ist möglich.
Um Platz zwei geht es für mich daher zwischen dem SC Hardt und dem Rheydter SV. Meine alte Liebe Hardt ist eine Truppe mit viel Hallenerfahrung: Kevin Lamidi, die Omar-Brüder, sowie Tuncay Özdemir, der trotz seiner 34 Jahre einer der besten Hallenzocker ist, die es aktuell in Gladbach gibt, könnte das Überraschungsteam der Gruppe 3 werden.
Der Rheydter SV könnte in der Theorie eine großartige Mannschaft für die Halle aufbieten. Leider fehlen aber etliche Spieler verletzungsbedingt. Nils Schleszies zum Beispiel oder Melih Karakas, der einen überragenden linken Fuß hat. Mit der vollen Kapelle wäre es möglich gewesen, die Neuwerker zu ärgern. So wird es um den zweiten Platz in der Zwischenrunde gehen. Rheydt hat richtig gute Hallenspieler mit dem neuen Torwart Christoph Sikowski, Durucan Celik, Kevin Androvic, Mats Schleszies, Alex Milenovix, Florian Vitia und Vitali Kwitko. Onur Altunac muss die Defensive zusammenhalten. Ich sehe den RSV und Hardt in der Halle auf Augenhöhe. Und da beide gleich im ersten Spiel aufeinandertreffen und Hardt noch fit ist, wage ich die Prognose, dass Hardt für eine kleine Überraschung sorgt und sich am Ende vor dem RSV platziert.
An Neuwerk führt aber kein Weg vorbei. In der Meisterschaft spielt die Mannschaft aktuell um den Aufstieg in die Landesliga. Daher stellt sich die Frage, welche Priorität die Halle hat – gerade wegen möglicher Verletzungen. Ich habe dazu aber eine klare Meinung: Es wäre schade, wenn die Mannschaften nicht mit der vollen Kapelle spielen würden. Den Zuschauern sollte man auch zeigen, wozu der Kader in der Lage ist. Wer aus einer Verletzung kommt, der sollte natürlich nicht spielen. Wer aber Bock hat und gesund ist, soll auf die Platte.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: