Schleszies: "Wer Bock hat und gesund ist, soll auf die Platte"

Die Sportfreunde Neuwerk sind im Moment für mich die physisch stabilste Mannschaft in Mönchengladbach. Trainer Dony Karaca macht dort einen überragenden Job und kitzelt alles aus der Mannschaft heraus. Es sind nicht die feinsten Fußballer, aber physisch herausragend. Man merkt einfach, dass sie intensiv trainieren und alle ihre Abläufe kennen. Sie sind für mich ein Halbfinal-Kandidat.

Einen Spieler wie Marwan El Khoulati hätte ich gerne in meiner Mannschaft gehabt – ein fantastischer Dribbler mit Tempo und gutem Abschluss. Mit weiteren Spielern wie Lasse Buschmann, Özgür Sezgin, Leon Jansen, Emanuel Adu und Dominik Klouth sowie Tristan Yannick Benten in der Verteidigung lassen sich zwei starke Blöcke bilden, die nur schwierig zu schlagen sind. Und im Tor haben sie Philip Beckers, der für mich (wieder) der beste Torhüter des Turniers werden kann. Für einen guten Hallentorwart ist eine gute Technik unabdingbar: Er muss ein gutes Passspiel haben und Angriffe initiieren können. Und es hilft, wenn du als Torhüter schnell unten bist. Das beherrscht Beckers ebenfalls. Falls er nicht dabei ist, dann hat er in Lars Weidmann und Paul Metzen sehr gute Vertreter.

Bei Hehn ist der Trainer der Star: Torsten Müller. Ein Wahnsinnstyp. Er lebt für den Fußball und ist noch viel verrückter, als ich es je war. In der Mannschaft sticht Fabian Hentrup heraus, der alles macht: Er spielt hinten, vorne und macht die Tore. Aber in der Halle wird es für Hehn darüber hinaus eng. Bei Welate erwarte ich den einen oder anderen Hallen-Zauberer im Team, aber vermutlich wird ihnen mit zunehmender Spieldauer die Kraft ausgehen. Eine Überraschung ist möglich.